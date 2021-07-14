«هريكين لين» لجودلفين يخوض سباق «غران بري دي باريس»

المصدر: دبي - خالد المهيري

يشارك بطل الديربي الإيرلندي «هريكين لين» لجودلفين في سباق «غران بري دي باريس» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» الذي سيقام على مضمار «لونغشامب» في فرنسا اليوم، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال شارلي آبلبي: يتجه «هريكين لين» إلى باريس في حالة جيدة. توقعنا أن يحتاج إلى بعض الراحة بعد أن خاض سباقاً مرهقاً في الديربي الإيرلندي ولكنه فاجأنا بالكيفية التي استعاد بها تألقه عقب السباق. وأضاف: لقد تدرب بشكل جيد في نهاية الأسبوع، واخترنا أن نشارك بهذا السباق، حيث يوجد متسع من الوقت من الآن وحتى سباق «سانت ليجر»، هذه تبدو فرصة جيدة.

وفي ذات الأمسية، يخوض «سبليميس» لجودلفين بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب أندريه فابر غمار سباق «بري موريس دي نويل» لمسافة 2800 متر «الفئة الثانية».

وقالت ليزا جين غرافارد من جودلفين: «سبليميس» في حالة جيدة ونتوقع أن يركض بشكل جيد كعادته دائماً، لقد كان يؤدي أداءً جيداً طوال الموسم ويتمتع بطبع هادئ للغاية، لذلك نأمل أن يكون على ما يرام عندما ينافس على مسافة أطول.

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