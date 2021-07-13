ثنائية ذهبية لمربط دبي في ستروخن الدولية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يواصل مربط دبي للخيول العربية تألقه الذهبي في بطولات الموسم الخارجي لجمال الخيول العربية الأصيلة، التي تشهد تنافساً قوياً في ظل ارتفاع منسوب جودة الإنتاج العالمي وانتشاره بين العديد من المرابط الدولية.

فبعد الإنجاز التاريخي الأخير للمربط في بطولة منتون الدولية، تمكن من فرض هيبته القيادية في بطولة ستروخن الدولية لجمال الخيل العربية 2021 التي اختتمت فعالياتها مساء أول أمس في ألمانيا، محرزاً ذهبيتين ثمينتين بعد منافسات مثيرة مع كبرى المرابط الدولية التي دفعت بأجود إنتاجها من الخيول الأصيلة.

واستطاع المهر العالمي الواعد دي شرط وهو من الفحل إكسكليبور والفرس دي شيهانة بنت البطلة العالمية دي شهلا بنت البطلة العالمية أسطورة الإنجاز والإنتاج إف تي شيلا، استطاع أن يمنح مربط دبي الميدالية الذهبية دون قيد أو شرط في بطولة المهور بعمر السنة، وبفنيات من الأداء الإستعراضي الجميل عززت المهرة دي فنانة وهي من الفحل إكسكاليبور إي إي والفرس إلي فلامينكا رصيد مربط دبي بإحرازها الميدالية الذهبية في بطولة المهرات مضيفة اللقب لرصيدها الخاص من الألقاب التي حققتها في العديد من البطولات المحلية والدولية.

حضور

ويرسخ مربط دبي للخيول العربية حضوره الذهبي الدولي منذ سنوات معتمداً على إنتاجه المحلي، بل استطاع أن يمنح عشرات المرابط العالمية فرصة تذوق طعم الفوز وبريق التألق بالألقاب، وذلك ضمن طفرة إنتاجية تقوم على عدد من الأفحل بقيادة أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم وابنه البطل العالمي الفحل دي سراج والفحل العالمي رويال كالرز.

وكذا كوكبة من الأفراس العالمية البطلة منها إف تي شيلا ودي شهلا ودي شيهانة وليدي فيرونيكا ودي عزيزة ودي نوال والفرس رويال أميرة وغيرها الكثير من الإنتاج المحلي ذي الجودة العالمية.

محطة

أعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية عن سعادته بالإنجاز الجديد لإنتاج المربط في بطولة ستروخن الدولية، منوهاً بمستوى المشاركة الدولية للمرابط الكبرى التي حرصت على الدفع بأجود خيولها.

واعتبر المهندس التوحيدي أن البطولة شكلت محطة ذهبية جيدة ضمن سلسلة بطولات الموسم الخارجي الذي يشهد منذ بدايته تنافساً قوياً. وقال التوحيدي:«نحن مطمئنون لمستوى إنتاجنا المحلي الذي ينافس عالمياً على المراكز الأولى.

بطولة

من جهته، أكد عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي أن البطولة شهدت نجاحاً جيداً، وتجاوزت التوقعات حول مستوى المنافسة وإقبال المرابط الدولية الكبرى.

وقال المرزوقي:«سعداء بإنجاز المهر دي شرط الذي أكد معدنه الذهبي في ثاني مشاركة دولية له، وبالإنجاز الذهبي للمهرة دي فنانة التي كانت في أفضل أحوالها وأدائها الجمالي. بطولة ستروخن أكدت خلال الثلاث سنوات الأخيرة أنها إحدى أقوى البطولات الدولية بعدما أصبحت في دائرة اهتمام المرابط الكبرى».

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