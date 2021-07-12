«خطير الخالدية» يتوج بطلاً لكأس زايد في إسبانيا

المصدر: سان سباستيان ـ بليزنتون - البيان الرياضي

توج «خطير الخالدية» بطلاً لكأس زايد، وحصد «مغرور» كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، بمضمار سان سباستيان بإسبانيا، فيما فاز «ريتش وسكي» بكأس الوثبة ستاليونز بمضمار بليزنتون في ولاية كاليفورنيا بأمريكا، ضمن السباقات التي أقيمت أول من أمس، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة. وتأتي إقامة السباقات تماشياً مع استراتيجية المهرجان وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.وتفوق «خطير الخالدية» بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة جي سانشيز، وبعد أداء قوي، بفارق نصف طول عن «شداد» بقيادة ام فولون في سباق كأس زايد «قوائم» البالغ جائزته 16.000 يورو، وجاء ثالثاً «بالعزم» بقيادة مايكل فورست. وقطع البطل مسافة السباق البالغة 1600 متر، في زمن وقدره 1:46:31 دقيقة.

ثنائية

ومنح «مغرور» الثنائية للمدربة إليزابيث بيرنارد والفارس جي سانشيز، بعد أن قدم عرضاً لافتاً ليحصد لقب كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لمسافة 2000 متر المخصص للخيول في سن ثلاث سنوات فقط، والبالغ جائزته 8.000 يورو.

كأس الوثبة

ومن جهة أخرى نال «ريتش وسكي» للمالك والمدرب هوارد روبن، وقيادة كريستوبال هيريرا، لقب كأس الوثبة ستاليونز، المخصص للخيول في سن 3 سنوات فما فوق، البالغ جائزته 12.000 دولار، والذي أقيم بمضمار بليزنتون برعاية المهرجان العالمي. وقطع البطل المسافة البالغة 1100 متر، في زمن وقدره 1:13:93 دقيقة متفوقاً بفارق طول عن «ار بي هاشتاك».

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