130 فارساً في «صيفية الشارقة لقفز الحواجز»

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

نظم نادي الشارقة للفروسية والسباق البطولة الصيفية التدريبية الثانية لقفز الحواجز في ميدان الصالة المغطاة بالنادي، وشهدت البطولة مشاركة كبيرة من العديد من الأندية وإسطبلات الفروسية في الدولة، مثلهم 130 فارساً وفارسة من مختلف الفئات العمرية، تنافسوا للفوز بألقاب البطولة، التي شهدها سلطان خليفة اليحيائي مدير عام النادي. وشارك 12 فارساً وفارسة في الشوط الأول المخصص لفرسان مدرسة التدريب بالنادي – فرسان نادي البوني - وأنهى منهم المسار من دون أخطاء 9 فرسان، ونجح 19 فارساً وفارسة من أصل 31 مشاركاً في الشوط الثاني من قطع المسار من دون أخطاء وضمن الزمن المحدد بحواجز يصل ارتفاعها حتى 60 سم، وشارك في الشوط الثالث 37 فارساً وفارسة ونجح منهم في تجاوز الحواجز على ارتفاع 80 سم بدون أخطاء 26 مشاركاً.

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