«الوادي» رقم صعب في كأس الوثبة برومانيا اليوم

المصدر: رومانيا - البيان الرياضي

يستضيف مضمار بيليوستي في العاصمة الرومانية بوخارست، عصر اليوم، فعاليات سباق كأس الوثبة ستاليونز، ضمن مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية، وتأتي إقامة السباق تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

ويتصدر قائمة الترشيحات الجواد «الوادي» والذي ينتظر أن يكون الرقم الصعب في السباق، وينافس بقوة «زارا».

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