ثلاثية إماراتية مسك ختام مهرجان «جولاي كب» في إنجلترا

المصدر: دبي - خالد المهيري

حققت خيول الإمارات ثلاثية رائعة شكلت مسك الختام لمهرجان «جولاي كب» يوم أمس، في مضمار «نيو ماركت» العريق في إنجلترا، إذ ظفر «نيتيف تريل» لجودلفين بلقب الشوط الرابع «سوبرلاتيف ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 1.25.37 دقيقة وبفارق رأس عن «مسكيلا» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب أندرو بالدينغ.

بنبري كب

كما احتفظ «متخيل» لـ«شادويل» بلقب الشوط الخامس «بنبري كب» لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري وإشراف المدرب ريتشارد هانون مسجلاً زمناً قدره 1.24.03 دقيقة وبفارق 3 أطوال ونصف طول عن «فندمينتال» بقيادة الفارس مارتن هارلي وإشراف المدربين جون وثادي غوسدن.

الشوط الثالث

وكان «رويال فليت» لجودلفين قد افتتح الانتصارات الإماراتية في اليوم الختامي للمهرجان باقتناصه لقب الشوط الثالث لمسافة 1600 متر بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 1.38.35 دقيقة بفارق نصف طول «ليتست جنريشن» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

الشوط الرئيس

وفي باقي أشواط الأمسية، ظفر «ستار مان» بلقب الشوط السادس الرئيس «دارلي جولاي كب ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب إد ووكر مسجلاً زمناً قدره 1.10.11 دقيقة وبفارق طول وربع طول عن «دراجون سيمبول» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب آرشي واتسون.

التحدي الفرنسي

ومن جانب آخر، يدفع فريق جودلفين بكل من «نافال كراون» بقيادة الفارس كيفن مانينغ وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «ميدتاون» بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب أندريه فابر، و«ايراسمو» بقيادة الفارس هوغو بيسناير وإشراف المدرب أندريه فابر في سباق «بري جين برات» لمسافة 1400 متر «الفئة الأولى» على مضمار «دوفيل» في فرنسا اليوم.

كما تشارك «ايديل بيوتي» لجودلفين في شوط «بري دي ريس اورانجيس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب أندريه فابر.

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