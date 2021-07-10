المصدر: دبي – خالد المهيري

أعلنت مزارع «كولمور» الإيرلندية، عن نفوق الفحل الأسطوري «غاليليو»، عن عمر ناهز الـ 23 عاماً، عقب تعرضه إلى إصابة في القدم صباح اليوم.

ولد «غاليليو» عام 1998، وبدأ مسيرته في السباقات عام 2000، إلا أنه خطف الأضواء في عام 2001، بتحقيقه عدداً كبيراً من الألقاب العالمية، أبرزها «الديربي الإنجليزي»، «الديربي الإيرلندي»، «كينغ جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس»، وغيرها من السباقات.

وعقب اعتزاله، تم تحويله لمجال الإنتاج، إذ قدم لسباقات الخيول العالمية، عدداً من الأسماء الأسطورية التي لا تنسى، أبرزهم البطل والفحل الأسطوري «فرانكل» للأمير خالد بن عبد الله آل سعود، مؤسس ومالك إسطبلات «جودمونت» العالمية، الذي حقق رقماً قياسياً لم يكسر إلى يومنا هذا، وصل إلى 14 فوزاً بدون هزيمة.

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