كأس زايد وكأس الشيخة فاطمة في إسبانيا اليوم

المصدر: سان سباستيان - البيان الرياضي

يستضيف مضمار سان سباستيان في إسبانيا، اليوم فعاليات كأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية.

وتأتي إقامة السباقات تماشياً مع استراتيجية المهرجان وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

ويسعى الجواد «بالعزم» للشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة مايكل فورست، لاقتناص لقب سباق كأس زايد «قوائم» لمسافة 1600 متر في مواجهة 4 خيول في السباق البالغ جائزته 16.000 يورو.

كما يتنافس كل من «تباشير» لشادويل، و«اتشي دو ناكري» لهلال العلوي، في سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لمسافة 2000 متر المخصص للخيول في سن ثلاث سنوات فقط، والبالغ جائزته 8.000 يورو.

وبمضمار هيوستون بارك بتكساس، تفوقت المهرة «كونسيدر زيز» لمالكها كري ران انتربرايز، بإشراف تولي رهوندا، وقيادة خوسية اوليفو، بفارق 2.5 طول عن «هاي منتنانس» بقيادة اف راميرز، وسجلت البطلة 1:20:90 دقيقة.

منافسة

من جهة أخرى، يجتذب مضمار بليزنتون في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم، 7 خيول في سن 3 سنوات فما فوق تتنافس في كأس الوثبة ستاليونز، ضمن المهرجان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وأبرز المرشحين «سكورشيد» الفائز في أول ظهور له قبل أسبوع على المضمار والمسافة نفسهما، ويقوده الفارس ديفيد مارتن، وتنافس للمدرب ايتون أيضاً المهرة «دريم» بقيادة الفارس بابلو فلورس في مشاركتها الثانية، وهي الأخت الشقيقة للمهر «سكورشيد».

ويمثل إسطبل المدرب ايتون أيضاً «ار بي هاشتاك» المنحدر من نسل «نشوان الخالدية»، ويقوده الفارس بيدرو تيريرو في مشاركته الثانية، فيما يقود كريستوبال هيريرا الجواد «ريتش ويسكي» المنحدر من نسل «ذا ريتشي» بإشراف المدرب هوارد روبن.

كما ينافس على لقب السباق البالغ جائزته 12.000 دولار، «بوكيت روكيت» ابن «مجد العرب»، بقيادة اتش هيريرا، وبإشراف أبل بورج، إلى جانب رفيق اسطبله «مكاريوس» بقيادة ليونيل كماشو فلورس، ويكمل القائمة «مونشوت» بقيادة جي توريس.

من جهته، رحب دكتور كوري سولتاو، رئيس رابطة السباقات العربية في كاليفورنيا، بعودة سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، وكان المهرجان راعياً ثابتاً لسباقات كاليفورنيا للخيول العربية منذ عام 2011، وسيقام أول السباقات الثلاثة في السلسلة بمضمار بليزنتون.

يذكر أنه، يدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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