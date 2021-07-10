شارلي آبلبي: «كرييتيف فورس» جاهز لسباق اليوم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أكد مدرب جودلفين شارلي آبلبي جاهزية «كرييتيف فورس» لخوض غمار سباق «دارلي جولاي كب ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» .

قائلاً: «الرجوع لمسافة الـ 1200 ليست مشكلة لـ «كرييتيف فورس» الذي عاد من فوزه في «رويال اسكوت» في حالة طيبة، وأظهر تعدد قدراته هذا الموسم من حيث المسافة ونوعية الأرضية».

وأضاف: «لا يسجل الجواد فوزه بفارق كبير، ولكنه يواصل تحقيق الفوز، وليس هناك أفضل من ذلك، وتطور من خلال سباقات الهانديكاب حتى وصل إلى مستوى الفئة الثالثة، ونتطلع إلى مشاهدة أدائه على هذا المستوى».

أداء تنافسي

وعن مشاركة «نيتيف تريل» و«برايفيت سيجنال» في «سوبرلاتيف ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية» قال آبلبي: «حقق «نيتيف تريل» الفوز بأسلوب رائع من أول مشاركة، واستفاد من تلك المشاركة ذهنياً وبدنياً، وهدفنا عقب ذلك كان التوجه إلى هذا السباق، وتدريباته في الإسطبل تبعث على الارتياح».

وأضاف: «قدم «برايفيت سيجنال» أداء تنافسياً للغاية في «ليستر»، ووليام لم يكن راغباً في إحباطه من خلال كبح انطلاقته، وبالتالي ذهب معه إلى المقدمة، وباعتقادي أن ذلك السباق كان قوياً، وهو جدير بالنقلة إلى مستوى أعلى، شأننا شأن الكثير من الخيول المشاركة، اخترنا الزج بهذين الجوادين في سباق من الفئة الثانية لتحديد الوجهة التي يمكن أن نتجه إليها في بقية الموسم».

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