صراع مثير على لقب «دارلي جولاي كب ستيكس» في ختام المهرجان

المصدر: دبي - خالد المهيري

يختتم مهرجان «جولاي كب» اليوم، بمضمار نيو ماركت العريق في إنجلترا بمشاركة نخبة الخيول الإماراتية والعالمية.

ويعد الشوط السادس «دارلي جولاي كب ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» أبرز أشواط الأمسية، بمشاركة 19 خيلاً، أبرزها «كرييتيف فورس» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «جلوريوس جورني» لسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم «الجليلة ريسنج» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «إماراتي أنا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس جاك ميتشل وإشراف المدرب كيفين ريان، «جود إيفورت» لعبد الله المنصوري بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب إسماعيل محمد، «سمرقند» لحمد راشد بن غدير بقيادة الفارس مارتن هارلي وإشراف المدرب ديفيد أوميرا.

وستكون مهمة خيول الإمارات صعبة، إذ تواجه منافسة شرسة من أقوى الخيول أبرزها على الإطلاق المرشح الأول وبطل النسخة الماضية «أوكستد» بقيادة الفارس كيرين فالون وإشراف المدرب روجر تيل، «ستار مان» بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب إد ووكر، «إكسترافاغنت كيد» بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري وإشراف المدرب بريندان وولش.

سوبرلاتيف ستيكس

وستكون الأنظار متجهة أيضاً إلى الشوط الرابع «سوبرلاتيف ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية» بمشاركة 9 خيول أبرزها «نيتيف تريل» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «برايفيت سيجنال» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «بابا كوكتيل» لخليفة بن دسمال بقيادة الفارس جاك ميتشل وإشراف المدرب توم كلوفر.

الشوط الأول

تشارك في الشوط الأول لمسافة 1400 متر 10 مهرات أبرزها «كام سكايز» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «إيجل باث» لعبد الله المنصوري بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب إسماعيل محمد، «كينجدوم جيرل» لسيف علي الكتبي بقيادة الفارس شين كيلي وإشراف المدرب وليام نايت.

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني لمسافة 1400 متر مشاركة 12 مهرة أبرزها «صموت» لـ «شادويل» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت، «ركنة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، «هلا هلا هلا» لسلطان علي السبوسي بقيادة الفارس توم ايفز وإشراف المدرب كيفين ريان.

الشوط الثالث

يشارك في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر 7 خيول أبرزها «رويال فليت» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «قادر» لـ «شادويل» بقيادة الفارس جو فانينغ وإشراف المدرب مارك جونستون، «كحيل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس، «ليتست جنريشن» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، «دارفيل» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس ديفيد إيجن وإشراف المدرب كيفين ريان.

بنبري كب

يشهد الشوط الخامس «بنبري كب» لمسافة 1400 متر، مشاركة 20 خيلاً أبرزها بطل النسخة الماضية، «متخيل» لـ «شادويل» بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري وإشراف المدرب ريتشارد هانون، «سيمبولايز» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة أوشين ميرفي وإشراف المدرب أندرو بالدينغ، «جميرا باي» لـ «الكمدة» بقيادة الفارس جاك ميتشل وإشراف المدرب روجر فاريان.

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