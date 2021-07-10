خيول الإمارات تواصل تألّقها في ثاني أيام «جولاي كب»

المصدر: (دبي - خالد المهيري )

واصلت خيول الإمارات تألقها في ثاني أيام مهرجان «جولاي كب»، على مضمار «نيو ماركت» العريق في إنجلترا، يوم أمس، محققة ثلاثية قوية.

وجاء أول الانتصارات عبر «نوبل تروث» لجودلفين الذي حقق لقب الشوط الأول لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.24.76 دقيقة وبفارق طولين عن «إحراز» لـ «شادويل»، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

وحل ثالثاً «الطريف» للأمير عبد الرحمن بن عبدالله الفيصل بقيادة الفارس ديفيد إيجن وإشراف المدربين جون وثادي غوسدن.

الشوط الثاني

أضاف «دبي أونر» لمحمد بالعبيدة الانتصار الإماراتي الثاني باقتناصه لقب الشوط الثاني لمسافة 2000 متر بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب وليام هاجس، مسجلاً زمناً قدره 2.02.86 دقيقة وبفارق رأس عن «فوكسس تيلز» بقيادة الفارس سلفستر دي سوزا وإشراف المدرب أندرو بالديغ.

وجاء في المركز الثالث «كينج أوف كلوبز» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب هيو موريسون.

الشوط الرابع

اختتم «ليف يور دريم» لجودلفين الانتصارات الإماراتية بظفره لقب الشوط الرابع لمسافة 2800 متر بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قدره 2.54.27 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «جلوبال ستورم» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وحل ثالثاً «امتياز» لعماد الصقر بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدربين جون وثادي غوسدن.

فالماوث ستيكس

وفي باقي أشوط الأمسية، اقتنصت «سنو لانترن» لقب الشوط الخامس «تاترسالس فالماوث ستيكس»، لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، والمخصص للمهرات والأفراس بقيادة الفارس شين ليفي وإشراف المدرب ريتشارد هانون، مسجلة زمناً قدره 1.35.93 دقيقة وبفارق نصف طول عن «مذر إيرث» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

وجاءت في المركز الثالث «الكحول فري» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب أندرو بالدينغ.

دوشيس أوف كامبريدج

حققت «ساندرين» لقب الشوط الثالث «دوشيس أوف كامبريدج ستيكس»، لمسافة 1200 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارس ديفيد بروبرت وإشراف المدرب أندرو بالدينغ مسجلة زمناً قدره 1.10.65دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «ديزرت دريمر» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب ستيوارت ويليامز.

وحلت ثالثاً «هالو يو» بقيادة الفارس روسا ريان وإشراف المدرب رالف بيكيت.

الشوط السادس

ظفر «لا ماكوينا» بلقب الشوط السادس لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب جورج بيكر مسجلاً زمناً قدره 1.25.17 دقيقة وبفارق رأس عن «أكوامان» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان.

وجاء في المركز الثالث «أجزيستنت» بقيادة الفارس روبرت هافلين وإشراف المدربين جون وثادي غوسدن.

الشوط السابع

اقتنص «تويلايت كولز» لقب الشوط السابع والختامي لمسافة 1000 متر بقيادة الفارس ديفيد بروبرت وإشراف المدرب هنري كاندي مسجلاً زمناً قدره 57.33 ثانية وبفارق رقبة عن «كينج أوف ستارز» بقيادة الفارس سلفستر دي سوزا وإشراف المدرب مايكل آبلبي.

وحل ثالثاً «بيوند إيكول» بقيادة الفارس روسا ريان وإشراف المدرب ستيوارت كيتو.

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