سباق «سمر مايل ستيكس» اليوم في «آسكوت»

المصدر: دبي - خالد المهيري

تشارك خيول الإمارات اليوم في سباق «سمر مايل ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» على مضمار «آسكوت» العريق في إنجلترا.

ويتصدر المشاركين «السهيل» لجودلفين بقيادة الفارس بات دوبس وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «حقيقي» للشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس روبرت هافلين وإشراف المدربين جون وثادي غوسدن، «توب رانك» لسعيد بن منانة بقيادة الفارس لوك موريس وإشراف المدرب جيمس تاتي، «سنشري دريم» لعبدالله بالحب بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدرب سايمون وإد كريسفورد.

وتحدث المدرب شارلي آبلبي عن مشاركة «السهيل» في سباق اليوم قائلاً: «لقد أظهر لنا «السهيل» الكثير من الإمكانيات ونحن سعداء بتحضيراته للسباق. سوف تناسبه المسافة والأرضية في «آسكوت»، حيث يعود إلى مسافة الميل ».

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