صراع المهرات على لقب «فالماوث ستيكس» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

تتواصل سباقات اليوم الثاني لمهرجان «جولاي كب»، على مضمار «نيو ماركت» العريق في إنجلترا، بمشاركة نخبة الخيول الإماراتية والعالمية.

وستكون الأنظار متجهة نحو بالشوط الخامس «تاترسالس فالماوث ستيكس»، لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، والمخصص للمهرات والأفراس، الذي سيشهد تجدد الصراع بين ثلاثي سباق «كورونيشن ستيكس»، والذي أقيم الشهر الماضي، ضمن مهرجان «رويال آسكوت»، وهي «الكحول فري» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب أندرو بالدينغ، «سنو لانترن» بقيادة الفارس شين ليفي وإشراف المدرب ريتشارد هانون، «مذر إيرث» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

كما سيشهد الشوط أيضاً، مشاركة «بريمو باجيو» بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب إد ووكر.

الشوط الأول

وستكون البداية مع الشوط الأول لمسافة 1400 متر، بمشاركة 14 خيلاً، أبرزها «نوبل تروث» لجودلفين، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «ستورمي أوشن» لجودلفين، بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «الباهي» لـ «شادويل»، بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت، «إحراز» لـ «شادويل»، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب ريتشارد هانون، «بايكال» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب كيفين ريان، «بوزيتف أمباكت» لمحمد النابودة، بقيادة الفارس سلفستر دي سوزا وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني لمسافة 2000 متر، مشاركة 10 خيول، أبرزها «دبي أونر» لمحمد بالعبيدة، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب وليام هاجس، «كينغ فرانكل» لذات المالك، بقيادة الفارس بين كورتيس وإشراف المدرب مارك جونستون.

الشوط الثالث

تشارك في الشوط الثالث «دوشيس أوف كامبريدج ستيكس»، لمسافة 1200 متر «الفئة الثانية»، 8 مهرات، أبرزها «إيلاد» لعلي عبد الله سعيد بالحب، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب مارك جونستون، «صدمة» لـ «إيمارتس بارك»، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب كيفين ريان.

الشوط الرابع

يشهد الشوط الرابع لمسافة 2800 متر، مشاركة 16 خيلاً، منها 3 خيول تمثل فريق جودلفين، وهي «ليف يور دريم»، بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، «فولكانك سكاي» بقيادة الفارس ماركو جياني وإشراف المدرب سعيد بن سرور أيضاً، «جلوبال ستورم» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

كما يشارك في الشوط أيضاً «فيلق» لـ «شادويل»، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس، «ثرون هال» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب كيفين ريان، «لوستويثيل» لـ «إسطبلات الأصايل»، بقيادة الفارس مارك كريهان وإشراف المدرب جورج بوقي، فيما يشارك «أكوامان» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان، في الشوط السادس لمسافة 1400 متر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز