ثلاثية إماراتية في افتتاح مهرجان «جولاي كب» بإنجلترا

المصدر: (دبي - خالد المهيري )

حققت خيول الإمارات ثلاثية قوية في افتتاح مهرجان «جولاي كب» على مضمار «نيوماركت» العريق في إنجلترا يوم أمس بمشاركة نخبة الخيول الإماراتية والعالمية.

وجاء أول الانتصارات عبر «يبير» لجودلفين الذي اقتنص لقب الشوط الثاني «بحرين تروفي ستيكس» لمسافة 2600 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 2.46.77 دقيقة وبفارق طولين ونصف الطول عن «مندوب» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب براين ميهان.

وحل ثالثاً «دانسنج كينج» بقيادة الفارس فراني نورتون وإشراف المدرب مارك جونستون.

هنري سيسل

وأضاف «بعيد» لـ«شادويل» الانتصار الثاني لخيول الإمارات بظفره لقب الشوط السادس «هنري سيسل ستيكس» لمسافة 1600 متر بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس مسجلاً زمناً قدره 1.36.95 دقيقة وبفارق 4 أطوال عن «ماكسيمال» لـ«جودمونت» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت.

وجاء في المركز الثالث «وان رولر» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط السابع

واختتم «باث أوف ثندر» لجودلفين الانتصارات الإماراتية بتحقيقه الشوط السابع والختامي لمسافة 1600 متر بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 1.36.81 دقيقة وبفارق 3 أطوال عن «تينبري ويلز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثادي غوسدن.

وحل ثالثاً «ليجندري داي» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب هيو موريسون.

برينسيس أوف ويلز

وفي باقي أشوط الأمسية، ظفر «سير رون بريستلي» بلقب الشوط الخامس «برينسيس أوف ويلز ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارس فراني نورتون وإشراف المدرب مارك جونستون، مسجلاً زمناً قدره 2.29.15 دقيقة وبفارق رقبة عن «العاصي» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس.

وجاء في المركز الثالث «ستار سفاري» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط الأول

حققت «فرانكيلا» لقب الشوط الأول لمسافة 1200 متر بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب أندرو بالدينغ مسجلة زمناً قدره 1.12.10 دقيقة وبفارق نصف طول عن «برينسس شابنام» بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب شون وودز.

وحلت ثالثاً «لوفلي مانا» بقيادة الفارس روسا ريان وإشراف المدرب رالف بيكيت.

الشوط الثالث

واقتنص «لوسيل» لـ«الشقب ريسنج» لقب «تترسالس جولاي ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارس بات دوبس وإشراف المدرب ريتشارد هانون مسجلاً زمناً قدره 1.10.57 دقيقة وبفارق رأس عن «إيسميتريك» بقيادة الفارس مارتن هارلي وإشراف المدرب آلان كينج.

وجاء في المركز الثالث «سام مكسيموس» بقيادة الفارس باتريك جوزيف ماكدونالد وإشراف المدرب توم داسكومب.

الشوط الرابع

وظفر «بلاكرود» بلقب الشوط الرابع لمسافة 1200 متر بقيادة الفارس سلفستر دي سوزا وإشراف المدرب مايكل دودز مسجلاً زمناً قدره 1.10.29 دقيقة وبفارق «أبولو ون» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب بيتر شارالمبوس.

وحل ثالثاً «بوب ماستر» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب إد ووكر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز