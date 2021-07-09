«فاينال سونج» لـ«جودلفين» تخوض تحدي «سمر ستيكس» على مضمار «يورك»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي )

تسعى «فاينال سونج» لجودلفين للتألق اليوم في سباق «سمر ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» على مضمار «يورك» في إنجلترا، بقيادة الفارس بات كوسجراف وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور.

وحققت المهرة فوزاً قوياً ببطولة «ند الشبا تيرف للسرعة» خلال أمسية «السبت السوبر» على مضمار «ميدان» العالمي مطلع مارس الماضي.

وحلت في المركز الثاني بفارق نصف طول عن «اكسترافاغانت كيد» في شوط «القوز للسرعة» في أمسية كأس دبي العالمي.

عقب ذلك خاضت «فاينال سونج» مشاركتين كلتاهما على مسافة الـ1200 متر في المملكة المتحدة، حيث حلت في مركز متأخر في كل من سباق «دوق أوف يورك ستيكس» على مضمار «يورك»، و«دايموند جوبيلي ستيكس» في مهرجان رويال آسكوت.

وقال سعيد بن سرور: «فاينال سونج» في حالة جيدة وأظهرت لنا في دبي أن مسافة الـ1200 متر تناسبها جيداً. وهي مستعدة للمنافسة مرة أخرى.

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