أعضاء هيئة الإمارات لسباق الخيل: شكراً «فارس العرب»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقدم مطر سهيل علي اليبهوني الظاهري، والمهندس محمد سعيد راشد علي الشحي، بخالص الشكر والتقدير لفارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» على الثقة الغالية التي أولاها لهما سموه باختيارهما في المجلس الجديد لهيئة الإمارات لسباق الخيل.

وقال مطر اليبهوني، عضو هيئة الإمارات لسباق الخيل: «أشكر الثقة الغالية التي أولاها لي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمواصلة دوري كعضو بالهيئة، للمرة الثالثة وهي الثقة التي تجد مني كل تقدير».

وأضاف «أنا فخور بالعمل في هيئة على رأسها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسعيد كذلك بالوجوه الجديدة، الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس محمد سعيد الشحي وانضمامهما لفريق العمل، وهما بلا شك إضافة كبيرة ودفعة قوية لصالح رياضة سباقات الخيل بالدولة».

واختتم اليبهوني تصريحه قائلاً: « نسعى لخدمة السباقات والملاك والمدربين والفرسان، فسباقات الخيل بدولة الإمارات تبوأت مكانة رفيعة على مدار السنوات الماضية بفضل ما حظيت به من اهتمام ورعاية ودعم من قبل الآباء المؤسسين، والأبناء الحريصين على الحفاظ على هذا الإرث، وسنعمل مع الأخوة في فريق العمل لرفع اسم الدولة والمحافظة على مكاسبها ومكانتها من خلال هذه الرياضة، آملين في مواصلة جهود المجالس السابقة عبر تحقيق المزيد من النجاحات في الفترة المقبلة».

ومن جانبه،عبّر المهندس محمد سعيد الشحي، عضو هيئة الإمارات لسباق الخيل، عن شكره وتقديره لثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي أولاها للمجلس الجديد، واختياره لعضوية الهيئة التي يقودها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وقال: إن ثقة القيادة دافع للمجلس الجديد لبذل كل الطاقات في سبيل رفعة سباقات الخيل بالدولة.

وقال: «أتشرف أن أكون عضواً في فريق بقيادة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس مجلس الإدارة، وبقية الإخوة، وهو مجلس فيه طاقات كبيرة وشابة، ونتطلع لإكمال العمل الذي بدأته المجالس السابقة، ونسعى لمزيد من التطوير»، وأضاف: «ارتبطت بسباقات الخيل منذ الطفولة، حتى صرت مالكاً.

واليوم أصبحت جزءاً في هذه المنظومة وأنا فخور باختياري لهذا الموقع، ومتحمس للمشاركة مع الفريق وصولاً لما يرضي ثقة القيادة الرشيدة». وتمنّى الشحي أن يوفق المجلس في العمل على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، وأن تصل سباقات الخيل بالدولة لآفاق جديدة، وهي الرياضة التي تحظى بقاعدة جماهيرية عريضة وارتبطت بتاريخ وتراث الإمارات، وستتواصل الجهود للحفاظ على مكتسبات هذه الرياضة.

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