مهرجان «جولاي كب» ينطلق في إنجلترا اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

ينطلق اليوم على مضمار «نيوماركت» العريق في إنجلترا مهرجان «جولاي كب»، والذي يستمر حتى بعد غدٍ بمشاركة نخبة الخيول الإماراتية والعالمية.

وستكون الأنظار متجهة في اليوم الأول نحو تحدي الأقوياء بالشوط الخامس «برينسيس أوف ويلز ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثانية» بمشاركة 5 خيول أبرزها «ستار سفاري» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «العاصي» لـ «شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس.

وستبدأ المشاركات الإماراتية من الشوط الأول لمسافة 1200 متر بمشاركة 12 مهرة أبرزها «ريد جوان» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدربين جون وثادي غوسدن.

ويشهد الشوط الثاني «بحرين تروفي ستيكس» لمسافة 2600 متر «الفئة الثالثة» مشاركة 6 خيول أبرزها «يبير» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«مندوب» لـ «شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب براين ميهان.

ويشارك في الشوط الثالث «تترسالس جولاي ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثانية» 11 خيلا أبرزها «جدلان» لـ «شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب مارك جونستون.

ويشهد الشوط الرابع لمسافة 1200 متر مشاركة 20 خيلاً أبرزها «جدول» لـ «شادويل» بقيادة الفارس ديفيد إيجن وإشراف المدرب تشارلز هيلز، و«بوم شالا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان.

ويشارك في الشوط السادس «هنري سيسل ستيكس» لمسافة 1600 متر 6 خيول أبرزها «وان رولر» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«بعيد» لـ «شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس.

ويشهد الشوط السابع والختامي لمسافة 1600 متر مشاركة 16 خيلاً أبرزها «باث أوف ثندر» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«تينبري ويلز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثادي غوسدن.

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