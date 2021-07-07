راشد بن دلموك: شكراً فارس العرب

المصدر: دبي - خالد المهيري

تقدم الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، بخالص الشكر والتقدير، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الثقة الغالية التي أولاها سموه له، ولإخوانه في مجلس الإدارة الجديد.

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، إن هذه الثقة الغالية من سموه، إنما هي بمنزلة تكليف، لمزيد من العمل لتطوير سباقات الخيل في الدولة، التي وضع أسسها الأولى، الوالد المؤسس، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وواصل المسيرة بعده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخوه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، حتى وصلت فروسية الإمارات إلى العالمية، وباتت مثالاً يحتذى به إقليمياً ودولياً.

وعبّر الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، عن فخره وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة، بأن يكونوا ضمن فريق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الإدارة، إذ سنعمل على مواصلة هذه المسيرة، وتطويرها إلى الأفضل، مضيفاً أن أبوابهم ستكون مفتوحة لجميع أهل الخيل، الذين نعتبرهم شركاء لنا في المنظومة.

وفي الختام، تقدم الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بخالص الشكر والتقدير للأعضاء السابقين في الهيئة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

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