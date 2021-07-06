«حورية» بطلة كأس الوثبة في فرنسا

المصدر: (متابعة ـ عصام السيد)

توجت المهرة «حورية» لإسطبلات شادويل بفرنسا، أول من أمس، بطلة لسباق كأس الوثبة ستاليونز، بمضمار بومبادور الفرنسي، وذلك برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتقام سباقات «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم للاهتمام بالخيل العربي.

وشارك في السباق البالغ جائزته المالية 12 ألف يورو، والذي أقيم على المضمار الرملي لمسافة 1200 متر، 11 خيلاً في سن ثلاث سنوات فقط، والتي تسعى لوضع بصمتها، والانطلاقة نحو النجومية في السباقات الأوروبية.

وقطعت «حورية» مسافة السباق في 1:26:80 دقيقة، وحلت ثانية «اينهوا جانيس» لجان مارك فاليرو، فيما جاء ثالثاً «إليان دو كارير» لجاي ديلوفا.

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