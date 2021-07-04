11 خيلاً في كأس الوثبة بفرنسا اليوم

المصدر: بومبادور - البيان الرياضي

يستضيف مضمار بومبادور الفرنسي عصر اليوم، سباق كأس الوثبة ستاليونز «بري دو بورنازيل»، البالغ جائزته المالية 12 ألف يورو، وذلك برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة. وتقام سباقات «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم للاهتمام بالخيل العربي.

وتشارك في السباق لمسافة 1200 متر، 11 خيلاً في سن ثلاث سنوات فقط، يتصدرها المهر «خاطر» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف دايمين فاتريجانت وقيادة جوليوم جود جاي. ولم يسبق للمهر المنحدر من نسل «كوازار» والفرس «مهداية» أن شارك في السباق من قبل.

ويمثل الإمارات أيضاً المهرة «حورية» لإسطبلات شادويل في فرنسا، بإشراف فرانسوا روهات وقيادة ماثياس لورون، ولم يسبق لها أيضاً المشاركة في السباقات.

منافسة

وينافس في السباق أيضاً «سيام» لباتريك سانت مارتن، بإشراف فيليب سوجرب، وقيادة لوكاس ارماند، و«إليان دو كروات» لإليان ديفي بوديت، بإشراف ار سي مونتنجرو، وقيادة ماكسيم فولون.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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