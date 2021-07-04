« بازيليكا» بطل «كورال إكليبس»

المصدر: (دبي - خالد المهيري)

ظفر بطل «الألفي جينيز الإماراتي الفرنسي » و «الديربي الفرنسي» «سانت ماركس بازيليكا» بلقب سباق «كورال إكليبس» لمسافة 2000 م «الفئة الأولى»، والذي أقيم على مضمار «سانداون» في إنجلترا أمس، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين مسجلاً زمناً قدره 2.10.87 دقيقة، وبفارق 3 أطوال ونصف الطول عن «أديب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس.

وحل ثالثاً بطل «كأس السعودية»، و«لونجين دبي شيماء كلاسيك»، «مشرف» للأمير عبد الرحمن بن عبد الله الفيصل بقيادة الفارس ديفيد إيجن وإشراف المدربين جون وثادي غوسدن.

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