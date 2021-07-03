«الغبراء» تواجه «ناش»بكأس الوثبة في وارسو

المصدر: (وارسو - البيان الرياضي)

يحتضن مضمار سلوزفيك بالعاصمة البولندية وارسو، اليوم، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز، لمسافة 1800 متر، البالغ جائزته 5.000 يورو، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتأتي إقامة السباق بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وخصص السباق للخيول في سن ثلاث سنوات فقط، وتشارك فيه 9، تتصدرها المهرة «الغبراء» بإشراف أسامة الدافع، وقيادة كي مازور.

وتواجه «الغبراء» خصماً قوياً ممثلاً في المهر «ناش دو دوز» بإشراف دبليو اولكوسكي، وقيادة تي لوكاسك.

وتدفع إسطبلات الخالدية في بولندا بالمهرة «جابت الخالدية» بإشراف جي كوزلوسكي، وقيادة الفارس او تورجييف، و«اوفيسر» بإشراف بي جلواكي، وقيادة اشتيبان مازور، و«الناظر» بإشراف أي لاسكوسكي وقيادة ام رينيك.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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