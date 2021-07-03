«أديب» و«الدراما» أمل الإمارات في «كورال إكليبس» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

تتجه الأنطار اليوم نحو سباق «كورال إكليبس» لمسافة 2000 م «الفئة الأولى»، والذي سيقام على مضمار «سانداون» في إنجلترا بمشاركة 4 من أقوى الخيول الإماراتية والعالمية.

ويمثل الإمارات في هذا السباق «أديب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس، و«الدراما» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان.

ولن تكون مهمة الخيول الإماراتية سهلة، إذ سوف تدخل في صراع مثير مع بطل «كأس السعودية»، و«لونجين دبي شيماء كلاسيك»، «مشرف» للأمير عبد الرحمن بن عبد الله الفيصل بقيادة الفارس ديفيد إيجن وإشراف المدربين جون وثادي غوسدن، وبطل «الديربي الفرنسي» «سانت ماركس بازيليكا» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

سبرينت ستيكس

كما يشارك «لازولي» لجودلفين في شوط «كورال جارج - سبرينت ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال شارلي آبلبي: أعلنا مشاركة «لازولي» على أرضية السباق اللينة، على أمل أن تجف قليلاً، ولكن إذا كانت هناك زيادة في معدلات الأمطار، فمن غير المتوقع أن يشارك، هو حصان رشيق وجاهز للمشاركة برغم إخفاقه في هايدوك وفرنسا بسبب الأرضية اللينة.

وأضاف: لديه قوام رائع ويملك سجلاً جيداً على أرضية هذا المضمار، كما أنه يتطلع بشدة إلى المشاركة، ونحن بصدد تجهيزه على أمل المشاركة بسباق« كينغ جورج ستيكس» لـ «الفئة الثانية» بمضمار «غودوود».

كورال تشالنج

ويشارك في «كورال تشالنج» لمسافة 1600 متر 14 خيلاً يتقدمها «بدوانز ستوري» لجودلفين بقيادة الفارس بات كوسجراف وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، و«منتظم» لـ «شادويل» بقيادة الفارس آدم فراجير وإشراف المدرب وليام هاجس، و «ميداني» لـ «شادويل» أيضاً بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب مارك جونستون.

الشوط السادس

يشارك في الشوط السادس لمسافة 2000 متر 11 خيلاً أبرزها «مان أوف ذا نايت» لسعيد بن منانة بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب ريتشارد هانون، و«دريم وذ مي» لسعيد سهيل بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري وإشراف المدرب مارك جونستون.

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