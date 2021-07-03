«ميستيك غايد» لجودلفين يعود إلى السباقات من بوابة «سوبربان ستيكس»

المصدر: (دبي - خالد المهيري)

يعود بطل نسخة اليوبيل الفضي لكأس دبي العالمي «ميستيك غايد» لجودلفين إلى المضامير الأمريكية فجر الأحد، إذ سيشارك في سباق «سوبربان ستيكس» لمسافة الميل وربع الميل «الفئة الثانية» على مضمار «بيلمونت بارك» في الولايات المتحدة الأمريكية.

بقيادة الفارس لوي سايز وإشراف المدرب مايكل ستيدام، ولكن المهمة لن تكون سهلة إذ سيواجه غريمه «هابي سيفر» للمرة الثانية، إذ تواجها للمرة الاولى في أكتوبر الماضي في سباق «ذا جوكي كلوب غولد كب» والتي ذهب لقبها إلى «هابي سيفر».

علامة إيجابية

وقال جيمي بيل، رئيس جودلفين بالولايات المتحدة: «نتجه إلى هذا السباق ولن نلتمس أعذاراً لـ «ميستيك غايد» الذي سارت تدريباته بشكل جيد للغاية، وارتأى مايكل منحه وقتاً وافراً بعد كأس دبي العالمي، ولكن «ميستيك غايد» أبدى رغبة مبكرة في العودة إلى التمارين السريعة، وهذه علامة إيجابية».

وأضاف: «لم يخسر «هابي سيفر» من قبل، وستكون كل الأنظار متجهة لجولة الإعادة التي تجمعه مع «ميستيك غايد»، ولا نعلم مقدار التحسن في «هابي سيفر» منذ سباق «ذا جوكي كلوب غولد كب»، غير أن مستوى «ميستيك غايد» تحسن بشكل ملموس، وهو من شاكلة الخيول بطيئة النضج البدني، وليس هناك وجه للمقارنة بين المستوى الذي أظهره في «بيلمونت» الموسم الماضي، والفوزين اللذين حققهما هذا العام».

واختتم قائلاً: «نتطلع لمعرفة مدى قدرته على المحافظة على مستوى الأداء الذي قدمه في أول مشاركتين هذا العام، ونشعر بتفاؤل في هذا الصدد».

استعادة التألق

ومن جانبه قال المدرب مايكل ستيدام: «استعاد «ميستيك غايد» تألقه عقب رحلة دبي، وأكمل سبعة تمارين سريعة جيدة في «فير هيل»، ووزنه وفروة جلده وتصرفاته جميعها تشير إلى أنه عاد إلى المستوى الذي كان عليه قبل كأس دبي العالمي، ويتجه إلى هذا السباق وهو في وضعية ذهنية وبدنية سليمة، وستكون صدمة بالنسبة لي لو لم يركض بالمستوى الجدير به».

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