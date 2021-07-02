6 منافسات في الأسبوع الثالث لـ«موسم القفز الصيفي»

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

تنطلق اليوم منافسات الأسبوع الثالث لموسم القفز الصيفي «2021»، والذي ينظمه ويشرف عليه اتحاد الفروسية والسباق، وتقام جميع المنافسات في الصالات المغطاة مكيفة الهواء.

واستضافت صالة سلطان بن زايد الكبرى منافستين منها منذ انطلاقتها في الأسبوع الأول من شهر يونيو الماضي، قبل أن تنتقل إلى نادي الشارقة للفروسية ابتداءً من اليوم بستة أشواط.

ويختتم الموسم الصيفي ببطولة دولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، في شهر أغسطس القادم في نادي الشارقة أيضاً، وهي المرة الأولى التي تقام فيها بطولة دولية لقفز الحواجز بالإمارات خلال فصل الصيف، مع توفر ميادين مغطاة بمواصفات دولية.

وتهدف المنافسات الصيفية إلى الإبقاء والمحافظة على مستوى عال من جهوزية الفرسان والخيول من جميع الفئات، في مواجهة صعوبات سفر الفرسان ونقل الخيل التي نتجت عن تفشي وباء كورونا في معظم دول العالم، مما أعاق إقامة الكثير من المعسكرات الصيفية ومشاركاتهم في البطولات الدولية التي تنشط عادة في أوروبا خلال فصل الصيف.

وتقام جميع المنافسات الصيفية في الإمارات مع تطبيق لكافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها في الدولة منذ أكثر من عام، مع اقتصار المنافسات على الفرسان فوق سن 12 سنة، ولا يسمح بالمشاركة لمن هم دونها، ولا بحضور الجمهور، مع مغادرة الفرسان وأطقم العمل للميادين فور انتهاء مشاركتهم في أي من المنافسات.

وينظم اتحاد الفروسية بالتعاون مع نادي الشارقة للفروسية منافسات الأسبوع الثالث على ميدان الصالة المغطاة، برعاية لونجين، راعية دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز.

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