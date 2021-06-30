«دو روش» البطل.. واحتفال ثلاثي في الوثبة بويندسور

المصدر: متابعة - عصام السيد

توج الجواد «فالكون دو روش» بطلاً لكأس الوثبة ستاليونز، والذي أقيم أول من أمس، بمضمار رويال ويندسور بالمملكة المتحدة، وبلغت جائزته 4000 جنيه إسترليني، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة. ويقام المهرجان تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

احتفال

وكان احتفالاً ثلاثياً بمضمار ويندسور، حيث حقق «فالكون دو روش» بإشراف المدربة نيكي مالكولم، أول فوز له كمبتدئ، ومنح الفارس إيلس كاميرون فوزه الأول على الإطلاق في السباقات، بالإضافة إلى الفوز الأول للمالك سترايد اهيد ريسنج. وتفوق الجواد البالغ من العمر ست سنوات بنصف طول عن «سيرافيم فورتا» للمالك والمدرب جيمس أوين، وقيادة إليكس شادويك، في السباق الذي شارك فيه (11) خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق على المضمار العشبي. وقطع البطل مسافة السباق البالغة 2000 متر، في زمن وقدره 2:27:95 دقيقة، فيما جاء ثالثاً «ران ذا ريسك» لسو هارود، بإشراف جيمس أوين، وقيادة ديفيد بروبرتس.

قيمة

وكان سباق الميل وربع الميل (0-65) هو السباق الأكثر قيمة في فئته الذي عقدته منظمة السباق العربية (ARO) هذا الموسم، والسباق الثالث من بين خمسة سباقات ترعاها بطولة كأس الوثبة ستاليونز، والتي ستقام في المملكة المتحدة.

دعم

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

فوز

قال الفارس الفائز إيلس كاميرون: من الرائع أن أحصل على أول فوز على الإطلاق، لقد تدربت لدى ديفيد إلسورث، لكنني واجهت في البداية صعوبة الوصول للوزن المطلوب، قبل أن أحصل على رخصة الهواة. في حين، قالت المدربة الفائزة مالكولم: «لقد حصلنا على الجواد أوائل مارس، وتجنبنا سباقين كان مؤهلاً لهما، لأننا شعرنا أنه بحاجة إلى مزيد من الوقت».

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