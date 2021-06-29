«حيان» يحصد كأس رئيس الدولة للخيول العربية في إيطاليا

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

كسب الجواد «حيان» لـ «ياس لإدارة سباقات الخيل»، التابعة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الرهان، وتوج بطلاً للمحطة الثالثة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة التي أقيمت أول من أمس، في مضمار سان سيرو في مدينة ميلانو بإيطاليا ضمن أجندة النسخة الثامنة والعشرين.

وحققت الجولة الإيطالية مكتسبات كبيرة ونجاحات جديدة للكأس الغالية، التي أقيمت تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، امتداداً لرؤية ونهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، لإعلاء الخيل العربي الأصيل في المضامير العالمية كافة.

ونجح الجواد «حيان» المنحدر من نسل منجز، والفرس دعوة، في تأكيد جدارة ومكانة خيول ياس لإدارة سباقات الخيل وشعارها العريق العائد لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في ظل تألقها الكبير في المضامير الأوروبية وحصادها لقب الكأس الغالية المرة الثانية على التوالي بعد محطة فرنسا التي حصد لقبها الجواد هتال ابن مهب والفرس مزنة.

تتويج

وفي ختام السباق قام فيصل الرحماني المشرف العام على سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وناصر الخاجة ممثل عمر عبيد الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية إلى جانب سعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، بتتويج البطل حيان وتسليم الكؤوس للمدرب والفارس.

من جهته، توجه فيصل الرحماني المشرف العام على سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية بالتهنئة والتبريكات لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بمناسبة الفوز المتميز للجواد حيان بلقب سباق الجولة الإيطالية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية، والنجاحات الكبيرة التي حققتها المحطة الثالثة في سلسلة سباقات الكأس الغالية التي تؤكد حضورها القوي في مشهد المضامير الأوروبية.

أصداء

وأعرب الرحماني عن فخره بالنجاحات والأصداء العالمية التي تحصدها سلسلة سباقات الكأس الغالية، امتداداً للمكانة والسمعة المرموقة للدولة على الصعيد الدولي، مشيداً بالاهتمام الإعلامي الكبير والترحيب المتميز من اتحاد الخيل العربي في إيطاليا والمنظمين والملاك والمربين وحتى الجماهير، مضيفاً: إن السباق شهد مشاركة أفضل المرابط ونخبة الخيول، وانعكس ذلك بصورة كبيرة على قوة السباق الذي جاء حافلاً بالندية والتنافس المحتدم حتى لحظاته الأخيرة التي حبست الأنفاس. موضحاً، أن الجولات المقبلة للكأس الغالية ستقام في تونس بتاريخ 11 يوليو المقبل وفي السويد 18 منه.

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شهد السباق مشاركة 9 خيول تمثل نخبة المرابط والاسطبلات في إيطاليا وأوروبا، وأقيم لمسافة 2000 متر، ضمن الفئة الثانية، للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وبلغت قيمة جوائزه 50 ألف يورو.

وتصدر مجموعة الخيول منذ بداية السباق (أنتاريس ديل ما) ، ومن خلفه (آريون) ابن داحس، إلى جانب حيان الذي كان يترقب اللحظة الحاسمة التي شهدها السباق في آخر 600 متر، ونجح حيان بالاندفاع والحفاظ على استمرار تقدمه، ليبرهن تألقه وعشقه للتحديات التي تؤكد جودة أدائه في اللحظات الصعبة وقدرته على التفوق في لحظات الحسم التي قادته لعمق المستقيم وتوسيع الفارق مع منافسيه ليحصد لقب السباق بفارق طول عن (أنتاريس ديل ما) الذي حل ثانياً، فيما جاء بالمرتبة الثالثة (آريون).

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