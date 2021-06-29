مربط دبي الأفضل في تاريخ «منتون الدولية»

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

سجلت بطولة منتون الدولية لجمال الخيل العربية لدول البحر الأبيض المتوسط والدول العربية 2021 التي اختتمت فعالياتها مساء أول من أمس في فرنسا، علامة تاريخية متميزة خاصة لمربط دبي للخيول العربية، بإعلان المربط الأكثر فوزاً بألقاب البطولة منذ انطلاق دوراتها قبل 30 عاماً برصيد 33 لقباً، مكنته من التصدر في المركز الأول على الرغم من حداثة تأسيسه في العام 2007 مقارنة بمرابط عالمية عريقة.

كما نال مربط دبي لقب أفضل فحل منتج للأبطال وكان من نصيب أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل «إف إيه إل رشيم»، الذي يواصل تأكيد مكانته الخاصة في كل المناسبات العالمية الكبرى وأنه الرقم المتميز في معادلات الإنتاج والجودة.

وتمكن مربط دبي من انتزاع كل أنواع المعادن النفيسة في منافسات وصفها المتتبعون بأنها أحد أقوى المنافسات في تاريخ البطولة، حيث استقطبت كبرى المرابط العالمية من دول البحر الأبيض المتوسط والإمارات والسعودية وقطر والبحرين.

ونال مربط دبي الكأس الذهبية مع المهر الحيوي «دي شيماز»، وهو من الفحل «إف إيه إل رشيم»، والفرس «ليدي فيرونيكا». كما نال فضيتين مع كل من المهر «دي شرار»، ابن الفحل العالمي «دي سراج» والفرس الرائدة «إف تي شيلا» في بطولة المهور بعمر السنة، وفي بطولة الأفحل مع الفحل «دي سراج» ابن الفحل «إف إيه إل رشيم».

الأيقونة الأجمل

«رشيم» كان في الموعد مع التاريخ ليتوج بلقب أفضل فحل منتج في تاريخ البطولة، مثلما نال شرف الأفضلية الإنتاجية على مدى سنوات في تاريخ أقوى بطولات العالم وعلى رأسها بطولة العالم بباريس وبطولة كأس كل الأمم بألمانيا وبطولة منتون ذاتها قبل أن تؤرخ أفضليته المطلقة مع مربط دبي في تاريخها بعدد الألقاب وحجم الإنتاج.

محطات بارزة

وتعتبر جائزة المربط الأكثر إحرازاً للألقاب في تاريخ منتون الدولية تتويجاً لسيرة من الإنجازات التي سطرها إنتاج مربط دبي في سجلات البطولة؛ فقد منحت بطولة منتون مربط دبي لقب «أفضل مربيّ» في نسخة 2020، بعد ما أكد إنتاجه المحلي، حضوراً لافتاً ترجم قوته الإنتاجية النوعية في صناعة وتطوير الخيل العربية.

حق تاريخي

أعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية عن سعادته بالإنجاز العالمي الذي حققه الإنتاج المحلي للمربط في بطولة منتون 2021، معتبراً البطولة منعطفاً نوعياً من حيث حصيلة جهود المربط منذ تأسيسه في العام 2007.

وقال التوحيدي: «نعتبر حصيلة منتون 2021 اعترافاً عالمياً بمسيرة حافلة بالإنجازات، بل حقاً تاريخياً جميلاً توج جهوداً دؤوبة في عمل استراتيجي لتطوير الخيل العربية الأصيلة، وذلك بناء على أساس متين نابع من رؤية سامية نبيلة سطر انطلاقتها قبل 15 عاماً فارس العرب والعالم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عندما أمر سموه بإنشاء مربط دبي ليكون حاضنة للخيل العربية؛ رؤية جعلت الخيل العربية قضية من أهم القضايا المتعلقة بهويتنا وتراثنا وتاريخنا ورموز مستقبلنا».

لا مستحيل

من جهته عبر عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي عن ارتياحه البالغ وسعادته الغامرة لحصيلة الإنجازات التي حققها المربط على مستوى الكؤوس بألوانها النفيسة وألقاب الأفضلية التي اختتمت بمسك المركز الأول على مدى تاريخ البطولة الطويل. وقال المرزوقي: «منذ تأسيس مربط دبي كنا نؤمن أننا في مدرسة اللامستحيل، مطالبون بتحقيق الهدف، لاسيما وأن كل الوسائل الممكنة موجودة فعلاً».

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