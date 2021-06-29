«فروم كوساك» بطل كأس الوثبة في بلجيكا

المصدر: (متابعة - عصام السيد)

قدم الجواد «فروم كوساك» عرضاً مثيراً للإعجاب ليحصد به لقب كأس الوثبة ستاليونز، الذي جرى في مضمار فان وارجيم في مملكة بلجيكا أول من أمس، وجائزته 5000 يورو، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة. ويقام المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأمريكا، والتي تعكس جوانب مضيئة من ثقافة دولة الإمارات وتراثها.

وتتنافس في السباق البالغ طوله 1600 متر، 8 خيول في سن أربع سنوات فما فوق، وأكد «فروم كوساك» للمالك والمدرب سي جي ام ولترز، وقيادة الفارسة أي باتست، أهليته نجماً جديداً قاطعاً المسافة في 1:47:52 دقيقة.

وجاء تفوق البطل البالغ من العمر 7 سنوات، والمنحدر من نسل «مرهب» بفارق 3,5 أطول عن كازان لجي فرستربين، بإشراف المالك نفسه وقيادة ستيف فرانسوا، وجاء ثالثاً دوها لبيتر ديكرس بإشراف المالك نفسه، وقيادة أي فاندربيك.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيس، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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