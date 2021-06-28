«ماكسفيلد» لجودلفين يعانق المجد في أمريكا

المصدر: دبي - خالد المهيري

ظفر «ماكسفيلد» لجودلفين بلقب «ستيفن فوستر ستيكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية» والذي أقيم على مضمار «شيرشل داونز» بالولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة الفارس خوسيه اورتيز وإشراف المدرب بريندان والش مسجلاً زمناً قدره 1.48.53 دقيقة وبفارق 3 أطوال وربع طول عن «واريارس شارج» بقيادة الفارس فلورينت جيرو وإشراف المدرب براد كوكس.

وقال المدرب بريندان والش: كان أداءً جيداً من «ماكسفيلد» الذي يبدو أن مستواه آخذ في التحسن بشكل مضطرد، ونأمل إبقاءه في جهوزية وصحة، ونهدف إلى إشراكه في عدة سباقات والمحافظة عليه في حالة طيبة للنصف الثاني من العام، وهذا بدأ التحقق، ولكننا لسنا متعجلين.

وأضاف: هناك دائماً بعض الضغوط المصاحبة لمشاركات «ماكسفيلد»، وكان رائعاً للغاية، وكنا نتوقع منه إنجاز المهمة، ولكنه نفذها بأسلوب رائع.

وعن الوجهة المقبلة للبطل قال والش: ليست لدينا خطة محددة، ولكننا سنحاول إيجاد سباق له خلال 4 أو 5 أو 6 أسابيع، تعلمنا من «ماكسفيلد» ألّا نتعجل في وضع برنامج المشاركات، ولكن لحسن الطالع ظل سليماً، ونأمل الحصول على مشاركة سلسة بعد هذا السباق، وكلنا إثارة.

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