نادي دبي لسباق الخيل وجامعة الإمارات يبحثان التعاون المشترك

المصدر: وام

عقد اللواء خبير محمد عيسى العظب المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية اجتماعا بمقر النادي مع الدكتور بهانو تشودهاري عميد كلية الأغذية والزراعة في جامعة الإمارات.

ويأتي اللقاء في إطار التعاون المشترك بين الطرفين في عدد من الجوانب أبرزها الاستعانة بالجهود والكفاءات الوطنية من أجل تطوير الأنظمة في مضمار ميدان من خلال إعداد البحوث العلمية بهدف ترشيد استخدام المياه في عملية الري إضافة إلى بحث سبل التعاون في توفير بيئة داعمة لطلبة الجامعة وخريجي كلية البيطرة في مختلف الجوانب منها استثمار الكفاءات في سباقات القدرة والتحمل التي تقام في مدينة دبي الدولية للقدرة.

وأكد اللواء خبير محمد عيسى العظب أن بحث التعاون مع جامعة الإمارات خطوة تعكس الدور المهم لنادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية في تعزيز الشراكات مع مؤسسات التعليم العالي في الدولة واستثمار الطاقات الطلابية في عملية التطوير وفق التخصصات العلمية.

وأشاد بالدور الذي تقوم به جامعة الإمارات في مختلف المجالات والقطاعات حيث ستفتح الخطوة آفاقا جديدة من أجل التعاون المشترك في العديد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى تطوير الكفاءات الوطنية من طلبة الجامعة.

وأضاف إن النادي برئاسة الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية حريص على إطلاق المبادرات التي تخدم الطلبة ضمن استراتيجية وخطة تهدف إلى تعزيز المشاركة في المسؤولية المجتمعية لافتاً إلى أن أنشطة النادي تتضمن العديد من المجالات التي قد تساهم في إثراء الحصيلة المعرفية للطلبة وتعزيز خبراتهم في مشوارهم التعليمي.

وقال اللواء خبير محمد عيسى العظب إن التعاون يشمل الجانب البيطري عبر سباقات القدرة والتحمل التي ينظمها نادي دبي للفروسية في مدينة دبي الدولية للقدرة حيث تتميز هذه السباقات بوجود العديد من الكفاءات الوطنية على المستوى البيطري إضافة إلى غيرها من التخصصات واللجان مشيرا إلى أن التعاون في هذا الجانب يعتبر محطة مهمة لإعداد وتأهيل الخريجين في مجال البيطرة عبر الاحتكاك مع أصحاب الخبرة من خلال التطبيق العملي في الميدان.



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