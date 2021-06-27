كأس رئيس الدولة للخيول العربية في ميلانو اليوم

المصدر: ميلانو - البيان الرياضي

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، تقام المحطة الثالثة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في مضمار سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية اليوم، ضمن أجندة النسخة الثامنة والعشرون.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتقام بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف استدامة الخطط النموذجية لدولة الإمارات وإعلاء نهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، في تشجيع ورعاية الخيل العربي الأصيل ورفعة شأنه بكافة دول العالم.

وكانت الكأس الغالية قد انطلقت في مايو من الولايات المتحدة الأمريكية وانتقلت للمضامير الأوروبية عبر البوابة الفرنسية بسباقات الفئة الأولى، وعادت من جديد لتكمل مسيرة سباقاتها وجولاتها في المضامير الأوروبية والعربية، انطلاقاً من دعم الإمارات المتواصل لإعلاء الخيل العربي ورعاية الملاك والمربين حفاظاً على مكانته ومسيرته المرتبطة بتراث الإمارات العريق.

ويشهد سباق المحطة الإيطالية، مشاركة 9 من نخبة الخيول العربية في إيطاليا وأوروبا، الطامحة لحصد لقب سباق الكأس الغالية الذي يقام لمسافة 2000 متر، ضمن الفئة الثانية المخصصة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، بمجموع جوائز تبلغ 50 ألف يورو.

خطط مستمرة

وقال مطر سهيل اليبهوني رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: يمثل الوصول للمحطة الإيطالية الثالثة، بعد المحطات الافتتاحية الناجحة في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، ترجمة حقيقية لخططنا المستمرة، من أجل تحقيق المزيد من المكاسب والمخرجات المثمرة لمسيرة الخيل العربي، عبر سلسلة سباقات الكأس الغالية، الطامحة لتجسيد خطط الارتقاء بالخيل العربي، وتشجيع الملاك والمربين بكافة دول العالم لزيادة الإنتاج، عبر توفير فرص مهمة وسباقات كبيرة تعزز المكانة المرموقة للخيل العربي عالمياً.

وقال فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: إن محطة إيطاليا تعد واحدة من المحطات التي شهدت تطورات كبيرة وارتقت لمستوى مرموق ومتميز عبر بوابة الكأس الغالية التي جذبت نخبة الملاك والمربين وإسطبلات الخيل في إيطاليا وأوروبا للمشاركة في سباقها السنوي، حتى باتت حدثاً مهماً يلتقي به الصفوة، معبراً عن فخره واعتزازه باستمرارية رسالة وأهداف جولات الكأس الغالية وفق الخطط المعتمدة والطموحة لرفعة الخيل العربي وإعلاء شأنه بين الأمم، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان واهتمامه الكبير الذي أحدث نقلة نوعية في مسيرة الخيل العربي، والذي بات الأكثر رواجاً في السباقات العالمية للخيول.

ترشيحات

يتقدم الترشيحات في قائمة الخيول المشاركة، الجواد «حيان» لياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، كما يوجد «أميراثافال تنسيس» للمالك ميكيشي جيوفاني، إلى جانب «آمور» للمالك كلوديا سيرل سيمبليف، و«أنتاريس ديل ما» للمالك فينسينتيللي آنا تيريس، و«آريون» و«بوس دي سالوت».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز