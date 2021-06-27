«بيكاسو» يواجه «موناليزا» في كأس الوثبة ببلجيكا

المصدر: وارجيم - البيان الرياضي

يستضيف مضمار فان وارجيم في مملكة بلجيكا اليوم، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز، والمخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق، وجائزته 5000 يورو، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة. ويقام المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأميركا، والتي تعكس جوانب مضيئة من ثقافة دولة الإمارات وتراثها.

ويتنافس خلال السباق البالغ طوله 1600 متر، 9 خيول يتصدرها «بيكاسو» لاس بي أم لسباقات الخيول بإشراف مولد بوستما، وقيادة ستيفن هيلين. وتواجه التحدي والمنافسة على اللقب المهرة الفرنسية «موناليزا»، لتي زوتليف بإشراف المالك نفسه وقيادة سارا فيرمرش، و«دوها» لبيتر ديكرس بإشراف المالك نفسه، وقيادة أي فاندربيك.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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