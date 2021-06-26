«هريكين لين» لجودلفين يتوج بلقب الـ«ديربي الإيرلندي»

المصدر: دبي - خالد المهيري

أضاف فريق جودلفين إنجازاً جديداً في سجل إنجازاتهم العالمية القوية، إذ ظفر «هريكين لين» بلقب بسباق الـ«ديربي الإيرلندي» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» برعاية «سوق دبي الحرة» والذي أقيم اليوم على مضمار «ذا كرا» في إيرلندا.

وتمكن البطل من تحقيق اللقب الغالي بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 2.33.85 دقيقة وبفارق رقبة «لون إيجل» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب مارتن ميد.

وحل ثالثاً «وردزورث» بقيادة الفارس سيمي هيفرنان وإشراف آيدين أوبراين.

ويأتي هذا الانتصار الكبير، عقب الإنجاز المتميز الذي حققه «اداير» الذي توج بلقب سباق الـ«ديربي الإنجليزي» أوائل الشهر الحالي، كما يعد الانتصار السابع لخيول الإمارات في هذا السباق العريق، والثالث للفريق الأزرق الملكي.

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