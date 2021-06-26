رباعية متميزة لخيول الإمارات في إنجلترا

المصدر: دبي - خالد المهيري

حققت خيول الإمارات رباعية متميزة على مضمار «نيوماركت» العريق بإنجلترا اليوم، وجاءت أول الانتصارات عبر «أنغام» لـ«شادويل» التي اقتنصت لقب الشوط الثاني لمسافة 1600 متر بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

كما ظفر «جلوريوس جورني» لسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم «الجليلة ريسنج» بلقب «كرايتريون ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة» بقيادة جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، فيما حققت «سيدة» لجودلفين لقب الشوط السادس لمسافة 2400 متر بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

واختتم «مستر إكسلنسي» لحسين العباس لوتاه الانتصارات الإماراتية باقتناصه لقب الشوط السابع لمسافة 2000 متر بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدرب مارك جونستون.

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