«هريكين لين» لجودلفين يواجه الأقوياء في الـ «ديربي الإيرلندي» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

ينطلق اليوم على مضمار «ذا كرا» في إيرلندا سباق الـ «ديربي الإيرلندي» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» برعاية «سوق دبي الحرة»، بمشاركة 11 خيلاً.



ويمثل الإمارات في هذا الشوط «هريكين لين» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.



وتحظى سباقات الأمسية الإيرلندية باهتمام كبير وأيضاً رعاية إماراتية تتقدمها «سوق دبي الحرة» والتي سترعى معظم أشواط الأمسية الثمانية أبرزها الـ «ديربي الإيرلندي» بالإضافة إلى رعاية «أ.ر.م. القابضة» للشوط الخامس لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة».



رصيد أكبر



وتحدث المدرب شارلي آبلبي عن مشاركة «هريكين لين» قائلاً: «شعرنا بارتياح من الأداء الذي قدمه»هريكين لين«في مضمار» آبسوم «، ويتجه إلى هذا السباق وفي رصيده قدر أكبر من الخبرة،حينما شارك في الديربي كان مفتقراً للخبرة، وربما كان ذلك سبباً في إضعافه، ولكنه بكل تأكيد بات أكثر جاهزية للمنافسة».



وأضاف:«أسلوب السباقات في مضمار» ذا كرا «يفترض أن يناسبه بشكل أكبر، ولو تمكن من تكرار نفس الأداء الذي قدمه في الديربي، سيكون حاضراً في المنافسة بقوة على اللقب».



كرايتريون ستيكس



ومن جانب آخر، تشارك خيول الإمارات في سباق «كرايتريون ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة» الذي سيقام على مضمار «نيوماركت» العريق بانجلترا اليوم.



ويتقدم المشاركين «رويال كروسيد» لجودلفين بقيادة الفارس آدم كيربي وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«متخيل» لـ «شادويل» بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب ريتشارد هانون، و «جلوريوس جورني» لسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم «الجليلة ريسنج» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و «ويذ ثانكس» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس.



وقال شارلي آبلبي: «خيب»رويال كروسيد«الآمال بعض الشيء في دبي، ولكن بالتأكيد مضت تدريباته بشكل أفضل منذ عودته إلى نيوماركت، سيشارك للمرة الأولى على هذه المسافة منذ أن كان ناشئاً، ولو نظرت إلى قمة مستواه، يفترض أن يكون حاضراً بقوة في هذا السباق».



ستيفن فوستر



وفي الولايات المتحدة الأمريكية، يشارك «ماكسفيلد» لجودلفين بقيادة الفارس خوسيه اورتيز وإشراف المدرب بريندان والش في سباق «ستيفن فوستر ستيكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية» على مضمار «شيرشل داونز».



وقال جيمي بيل، رئيس جودلفين الولايات المتحدة: «»ماكسفيلد«في أفضل حال على الإطلاق، ونتطلع بشغف لرؤيته في السباقات، ويبدو إنه بات أكثر جاهزية، والذي كان باعثاً على الارتياح بشكل كبير، ويمكنني القول إنه تطور ذهنياً، ويواصل إظهار لياقته البدنية بشكل يدعو للإعجاب».



وأضاف: «مسيرته في موسم السنتين والثلاث سنوات تعرضت للعرقلة حينما بارحه الحظ بسبب الإصابات، وكنا نأمل في أن تكون تحضيراته مكتملة هذا العام كونه جواداً سليماً ومتعافياً، وكان عليه تحقيق نمو أكبر هذا الموسم، وأعتقد أنه أنجز ذلك بالتأكيد».

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