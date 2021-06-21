حميد المهيري يتألق في «قفز الحواجز الصيفية»

المصدر: الختم - البيان الرياضي

تألق الفارس حميد عبد الله المهيري، بالجواد «دبي دو فا» من إسطبلات الشراع، في أهم أشواط قفز الحواجز في الأسبوع الثاني من البرنامج الصيفي، الذي ينظمه ويشرف عليه اتحاد الفروسية في الصالات المغطاة مكيفة الهواء، برعاية ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي، ولونجين راعية دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز وحقق المركز الأول.

وبانتهاء لقاء الأسبوع الثاني تكون قد اكتملت منافسات القفز الصيفية على ميدان صالة سلطان بن زايد الكبرى في نادي تراث الإمارات بمنطقة الختم، ومن ثم تنتقل من الأسبوع الصيفي الثالث إلى ميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية.

وجاء فوز الفارس حميد عبد الله المهيري بصدارة أهم منافسات الأسبوع الصيفي الثاني، في الشوط المفتوح بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز حيث أكمل الجولة بلا أخطاء 13 في زمن بلغ «39.68» ثانية.

وتوّج بجائزة المركز الثاني الفارس محمد شافي الرميثي مع الفرس «كارامبا» وأكمل معها التمايز في زمن بلغ «40.31» ثانية، وحاز جائزة المركز الثالث الفارس هشام غريب بالجواد «إيلوي» من نادي الشارقة للفروسية، بزمن التمايز «40.85» ثانية.

وحاز الفارس محمد شافي الرميثي بالفرس «كارامبا» من نادي أبوظبي للفروسية، جائزة المركز الأول في أول الأشواط مفتوحة المشاركة من جولة واحدة، صمم بحواجز بلغ ارتفاعها «130» سم، وشارك فيه 24 فارساً، و7 منهم أكملوا الجولة دون خطأ، وبفارق التوقيت، كما حاز جائزة المركز الثالث بالفرس «سيباليا»، ومن بعده حاز جائزة المركز الثاني الفارس حميد عبد الله المهيري بالجواد «دبي دو فاي» من إسطبلات الشراع.

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