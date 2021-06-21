8 مشاهد ميّزت مهرجان «رويال آسكوت» 2021

المصدر: متابعة - خالد المهيري

حفل مهرجان «رويال آسكوت» الملكي، والذي امتد خمسة أيام متواصلة بالكثير من التميز والإثارة، التي يشهدها المهرجان في كل عام.

«البيان الرياضي» رصد أبرز المشاهدات، التي ميزت المهرجان هذا العام:

1 واصلت خيول الإمارات تألقها وريادتها في مهرجان «رويال آسكوت» الملكي، إذ سجلت في هذا العام 8 انتصارات في مختلف الفئات.

2 أضاف فريق جودلفين، إنجازاً جديداً إلى سجل إنجازاتهم المميزة في سباقات الخيول العالمية، بنيلهم لقب بطولة الملاك في مهرجان «رويال آسكوت 2021»، إذ حقق الفريق الأزرق الملكي 3 انتصارات طوال أيام المهرجان.

3 أثبت «بالاس بيير» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مجدداً أنه أحد أفضل الخيول لمسافة الميل في العالم و«ملك سباقات الميل»، إذ حقق التوقعات باقتناصه لقب «كوين آن ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى».

4 توج المدرب جون غوسدن وابنه وشريكه ثادي بلقب بطولة المدربين عقب تحقيقهما 4 انتصارات، فيما اقتنص الفارس المتألق أوشين ميرفي لقب الفرسان للمرة الأولى في تاريخه برصيد 5 انتصارات.

5 شهد المهرجان حضور الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا والمملكة المتحدة ودول الكومنولث وأفراد الأسرة المالكة في بريطانيا بعد أن حرمتهم جائحة «كورونا» من التواجد العام الماضي.

6 عادت الجماهير بقوة إلى مدرجات مضمار «آسكوت» العريق، ولكن بأعداد محدودة مراعاة للإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للوقاية من فيروس «كورونا».

7 أنهى «سابجيكتفيست» للدكتور جيه ووكر بطل «كأس دبي الذهبي» هيمنة «سترادي فيرياس» على لقب سباق «غولد كب» لمسافة 4000 متر «الفئة الأولى»، حارماً إياه من تحقيق اللقب الرابع على التوالي.

8 دخل المدرب آيدين أوبراين والفارس فرانكي ديتوري التاريخ من أوسع أبوابه بتحقيقهما الانتصار 76 منذ مشاركتهما الأولى في المهرجان العريق.

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