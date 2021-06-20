إليزابيث الثانية تخطف الأضواء في مهرجان «رويال آسكوت»

المصدر: متابعة – خالد المهيري

خطفت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا والمملكة المتحدة ودول الكومنولث الأضواء عندما شهدت اليوم الختامي لمهرجان «رويال آسكوت» الملكي الذي أقيم على مضمار «آسكوت» العريق بإنجلترا.

وشوهدت الملكة وهي تتحدث مع الفرسان وتتابع مشاركات خيولها في اليوم الختامي للمهرجان العريق، والذي انطلق يوم الثلاثاء الماضي واختتم يوم أمس.

وكانت جائحة كورونا قد حرمت الملكة إليزابيث الثانية العام الماضي من حضور السباقات الكلاسيكية بشكل عام ومهرجان «رويال آسكوت» بشكل خاص، إلا أنه لم يحرمها من متابعة هوايتها المفضلة على شاشات التلفاز.

وكان جون وارن مستشار الملكة لشؤون السباقات قد أكد في حديث مع قناة «أي تي في» البريطانية العام الماضي أن الملكة تستمتع بقراءة تحليلات السباقات التي تنشرها صحيفة «ريسنغ بوست» المتخصصة في سباقات الخيول، وكذلك متابعة السباقات عبر التلفاز.

وأضاف قائلاً: هذه الأمور ساعدتها فعلاً خلال هذه الأوقات، وكذلك أتاحت لها فرصة الاستمتاع بما تحبه وهي مشاهدة سباقات الخيول.

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