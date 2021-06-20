«جودلفين» بطل الملاك في مهرجان «رويال آسكوت» 2021

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أضاف فريق جودلفين، إنجازاً جديداً إلى سجل إنجازاتهم المميزة في سباقات الخيول العالمية، بنيلهم لقب بطولة الملاك في مهرجان «رويال آسكوت 2021»، إذ حقق الفريق الأزرق الملكي 3 انتصارات طوال أيام المهرجان الذي انطلق يوم الثلاثاء الماضي واختتم يوم أمس، بحضور الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا والمملكة المتحدة ودول الكومنولث.

وكانت خيول الإمارات قد حققت ثنائية مميزة في ختام المهرجان، عبر «كرييتيف فورس» لجودلفين بطل شوط «جيرسي ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، فيما أضاف «دريم أوف دريمز» لسعيد سهيل الانتصار الثاني، باقتناصه لقب «دايموند جوبيلي ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت.

وفي باقي أشواط الأمسية، حقق «بوينت لونسديل» لقب شوط «شيشام ستيكس» لمسافة 1400 متر ، فيما اقتنصت «وندرفول تونايت» لقب شوط «هاردويك ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثانية» .

وظفر «روهان» بلقب شوط «ووكينغهام ستيكس» لمسافة 1200 متر ، بينما حقق «فوكسس تيلز» لقب شوط «غولدن غيتس ستيكس» لمسافة 2000 متر .

واقتنص «ستراتم» لقب شوط «كوين أليكساندرا ستيكس» لمسافة 4300 متر.

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