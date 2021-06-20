تنافس مرتقب على كأسي الوثبة بفرنسا وإسبانيا

المصدر: مونتبان، غاليسيا - البيان الرياضي

يحتضن مضمار مونتبان الفرنسي اليوم، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز بري فرناند فلوتيه لمسافة 2250 متر البالغ جائزته 12.000 يورو، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويقام المهرجان تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

ويشارك في السباق 11 خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، أبرزها «فلاش دو فاوست» لجاي نيفنس، و«رايسك توت» لاستيفان شازيل، و«اتش أم صنديد» لندا موصلي، و«سبيليا» لإسطبلات أم أل، وربما تأتي المفاجأة من الخيول الجديدة.

وتعود سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، برعاية المهرجان العالمي، إلى مضمار دو أنتيلا في مقاطعة غاليسيا الإسبانية، الذي يحتضن السباق البالغ طوله 1600 متر، وجائزته (5.000) يورو، وتشارك فيه 7 خيول في سن ثلاث سنوات فقط.

وتنافس في السباق «ارانشا فاي»، و«لوكودوسر»، و«جي ال كاردالي»، و«آر الكسير»، و«جوليتا»، و«سيك جنيس»، و«آبي يادث ارفان».

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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