«فري» تتوج بلقب «كورونيشن ستيكس» في رابع أيام المهرجان الملكي

المصدر: متابعة - خالد المهيري

تواصلت الإثارة والقوة في رابع أيام مهرجان «رويال آسكوت» الملكي، والذي أقيم يوم أمس، على مضمار «آسكوت» العريق بإنجلترا، إذ اقتنصت «فري» لقب شوط «كورونيشن ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس أويشين ميرفي وإشراف المدرب أندرو بالدينغ، مسجلة زمناً قدره 1.43.13 دقيقة، وبفارق طول ونصف الطول عن «سنو لانترن» بقيادة الفارس شون ليفي، وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

وحلت في المركز الثالث «مذر آيرث» بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

كومنولث كب

حققت «كامبانيلي» لقب شوط «كومنولث كب» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري، وإشراف المدرب ويسلي وارد، عقب قرار لجنة التحكيم بحرمان «دراغون سيمبل» بقيادة الفارس اويشين ميرفي، وإشراف المدرب ويسلي وارد، من اللقب عقب انحرافها عن مسارها وتأثيرها على مسار «كامبانيلي»، لتحتل بذلك المركز الثاني.

وجاءت ثالثاً «ماجر أوف ماجيك» بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب جوني مرتاغ.

ألباني ستيكس

ظفرت «ساندرين» بلقب شوط «ألباني ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس ديفيد بروبرت وإشراف المدرب أندرو بالدينغ مسجلة زمناً قدره 1.18.00 دقيقة، وبفارق طول ونصف الطول عن «هالو يو» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب رالف بيكت.

وحلت في المركز الثالث «أوسكيلا» بقيادة الفارس مارك كريهان وإشراف المدرب جورج بوغي.

كينغ إدوارد

أقتنص «الينكوير» لقب شوط «كينغ إدوارد السابع ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس مسجلاً زمناً قدره 2.41.31 دقيقة، وبفارق طول ونصف الطول عن «تاسمان باي» بقيادة الفارس ديفيد بروبرت وإشراف المدرب السير مارك تود.

وجاء ثالثاً «تايتل» بقيادة الفارس ديفيد إيجان وإشراف المدرب روجر فاريان.

ساندرينغهام ستيكس

حققت «كرييت بليف» لقب شوط «ساندرينغهام ستيكس» لمسافة 1600 متر، مسجلة زمناً قدره 1.44.14 دقيقة، وبفارق 5 أطوال ونصف الطول «صموت» لـ«شادويل»، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت.

وحلت في المركز الثالث «ميسيدور» بقيادة الفارس ديلان براون ماكموناجل، وإشراف المدرب جوزيف باتريك أوبراين.

دوق إدنبره

ظفر «كويكثورن» بلقب «دوق إدنبره ستيكس» لمسافة 2400 بقيادة الفارس أويشين ميرفي، وإشراف المدرب هيو موريسون مسجلاً زمناً قدره 2.41.80 دقيقة، وبفارق طول ونصف الطول عن «ريموند تاسك» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب آلان كينج.

وجاء ثالثاً «زعبيل شامبيون» لجابر عبد الله، بقيادة الفارس بن كيرتز، وإشراف المدرب مارك جونستون.

بالاس أوف هوليرودهاوس

اقتنص «سيجنفسنت» لقب شوط «بالاس أوف هوليرودهاوس ستيكس» لمسافة 1000 متر، بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كارل بورك مسجلاً زمناً قدره 1.02.75 دقيقة، وبفارق رأس عن «بوم شالا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان.

وحل في المركز الثالث «فانتسي ماستر» بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب مايكل آبلبي.

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