شارلي آبلبي: «نافال كروان» سينافس بقوة على لقب «جيرسي ستيكس»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد مدرب جودلفين شارلي آبلبي جاهزية الخيول التي يدربها للمشاركة في اليوم الختامي لمهرجان «رويال آسكوت» الملكي اليوم بإنجلترا.

وتحدث آبلبي عن شوط «جيرسي ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة» قائلاً: «قدم «نافال كروان» أداءً ممتازاً في سباق 2000 جينيز الإنجليزي، والمنافسة على المسافة الأقصر البالغة 1400 متر ستناسبه، ولو قدم نفس المستوى الذي ظهر به في نيوماركت، سيكون من أبرز المنافسين على اللقب».

وأضاف: «ثبت أن «كرييتيف فورس» يتميز بأداء متماسك للغاية على مسافة الـ 1200 متر هذا الموسم، ويتجه إلى هذا السباق وهو في جاهزية طيبة، وسبق له الفوز على أرضية طرية بعض الشيء في نيوبري في المشاركة الأخيرة، نأمل أن يكون قادراً على تحمل المسافة».

وعن «نيو ساينس» الذي سيشارك في شوط «شيشام ستيكس» لمسافة 1400 متر قال آبلبي: «فاز «نيو ساينس» بشكل جيد في يارموث وتطور من الناحية الذهنية عقب تلك المشاركة، من الواضع أن الأرضية مختلفة تماماً هنا ولكنه ربما يتعامل معها بشكل جيد».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز