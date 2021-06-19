سعيد بن سرور: «فاينال سونج» جاهزة لسباق اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد المدرب العالمي سعيد بن سرور جاهزية «فاينال سونج» لجودلفين لخوض غمار شوط «دايموند جوبيلي ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» في ختام مهرجان «رويال آسكوت» الملكي بإنجلترا اليوم.

وقال سعيد بن سرور: «قدمت «فاينال سونج» أداءً جيداً في بعض السباقات في دبي خلال الشتاء، ولكنها خيبت الآمال في يورك، وتبدو في حالة طيبة في الوقت الحاضر بحسب سير تدريباتها الصباحية وهيئتها البدنية».

وأضاف: «سبق لها الفوز على أرضية لينة وبالتالي لا نخشى من حالة الأرضية، ونتطلع إلى أداء جيد آخر منها».

وعن مشاركة «ستورم داميج» في شوط «جيرسي ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة» قال سعيد بن سرور: «حقق «ستورم داميج» فوزاً رائعاً في كمبتون، واكتسب جاهزية أكبر عقب تلك المشاركة، وهذه مهمة أصعب بكثير ولكنها على مسافة مناسبة للجواد، وسننظر في أدائه على هذا المستوى».

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