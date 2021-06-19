خيول الإمارات في تحدي «دايموند جوبيلي ستيكس» بختام مهرجان «رويال آسكوت» اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

يصل مهرجان «رويال آسكوت» إلى محطته الأخيرة اليوم، إذ سوف تكون الأنظار متجهة نحو شوط «دايموند جوبيلي ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» بمشاركة 13 خيلاً أبرزها مهرة جودلفين «فاينال سونج» بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، «نهار» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس، «دريم أوف دريمز» لسعيد سهيل بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت، «رويال كوماندو» لزياد كلداري بقيادة الفارس كيرن شومارك وإشراف المدرب تشارلز هيلز، «سمرقند» لحمد راشد بن غدير بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب ديفيد أوميرا، «فينتورا ريبل» لعبد الله مناحي بقيادة الفارس بول هاناغان وإشراف المدرب ريتشارد فاهي.



شيشام ستيكس

وينطلق اليوم الختامي بالمهرجان مع شوط «شيشام ستيكس» لمسافة 1400 متر بمشاركة 10 خيول أبرزها «نيو ساينس» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «بوينت لونسديل» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، «غريت ماكس» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب مايكل بيل.



جيرسي ستيكس

يشهد شوط «جيرسي ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة» مشاركة 19 خيلاً، إذ سيدفع فريق جودلفين بثلاثة خيول في هذا الشوط أبرزها «كرييتيف فورس» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «نافال كراون» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «ستورم داميج» بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

كما يشهد الشوط مشاركة أيضاً «متسابق» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب تشارلز هيلز.



هاردويك ستيكس

يشارك في شوط «هاردويك ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثانية» 15 خيلاً أبرزها «حكم» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين بوروز، «العراب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس، «بابلو إسكوبار» لحسين العباس لوتاه بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب وليام هاجس.



ووكينغهام ستيكس

يشهد شوط «ووكينغهام ستيكس» لمسافة 1200 متر مشاركة 27 خيلاً أبرزها «راعب» لجودلفين بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب سعيد بن سرور، «ديزرت سفاري» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب مارك جونستون.



غولدن غيتس

يشارك في شوط «غولدن غيتس ستيكس» لمسافة 2000 متر 16 خيلاً أبرزها «الفاضل» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب روجر فاريان، «كينغ فرانكل» لمحمد بالعبيدة بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب مارك جونستون.



كوين أليكساندرا

يشهد شوط «كوين أليكساندرا ستيكس» لمسافة 4300 متر مشاركة 19 خيلاً يتقدمها «جلوبال هيت» لجودلفين بقيادة الفارس أويشين ميرفي وإشراف المدرب سعيد بن سرور، «ميلدنبرغر» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس فراني نورتون وإشراف المدرب مارك جونستون.

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