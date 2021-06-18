ثنائية قوية لخيول الإمارات في ثالث أيام «رويال آسكوت»

المصدر: متابعة: خالد المهيري

حققت خيول الإمارات ثنائية في ثالث أيام مهرجان «رويال آسكوت» الملكي، على مضمار «آسكوت» العريق في إنجلترا يوم أمس عبر «بيرفكت باور» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، الذي توج بطلاً لـ«نورفولك ستيكس»، و«محافظ» لـ«شادويل» بطل «هامبتون كورت ستيكس».

وشهد اليوم الثالث للمهرجان، الأميرة آن ابنة ملكة المملكة المتحدة، بالإضافة إلى عدد محدود من الجماهير مراعاة للإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للوقاية من فيروس «كورونا».

نورفولك ستيكس

افتتح «بيرفكت باور» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم انتصارات الخيول الإماراتية، باقتناصه لقب «نورفولك ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارس بول هاناغان وإشراف المدرب ريتشارد فاهي مسجلاً زمناً قدره 1.00.44 دقيقة وبفارق رأس عن «غوبيرز غو» بقيادة الفارس سلفستر دي سوزا وإشراف المدرب ديفيد لوغنان.

وجاء في المركز الثالث «بروجكت دانتي» بقيادة الفارس جراهام لي وإشراف المدرب بريان سمارت.

شكر مقدر

وعبر الفارس بول هاناغان الذي تعرض لإصابة خطيرة في مضمار نيوكاسل في فبراير من العام الماضي عندما سقط وتعرض لكسور في ظهره لكنه تماثل للشفاء ثم عاد لذات المضمار وسجل فوزه رقم 2000 في نوفمبر الماضي عن سعادته بالفوز، قائلاً: «لم أكن متأكداً من النتيجة بعد السباق فقد كان الوصيف في الجهة الأخرى».

وتقدم هاناغان بالشكر للمدرب ريتشارد فاهي وجميع أفراد أسرته وصندوق دعم الفرسان لدعمهم أثناء فترة تعافيه من الإصابة.

هامبتون كورت ستيكس

أضاف «محافظ» لـ«شادويل» الفوز الثاني لخيول الإمارات، إذ ظفر بلقب «هامبتون كورت ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس، مسجلاً زمناً قدره 2.05.72 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «رومان إمباير» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

وحل ثالثاً «سيكريت بروتيكتور» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

سعادة بالغة

وعبر المدرب المدرب وليام هاجس عن سعادته لتحقيق الفوز بشعار «شادويل»، مستذكراً إنجازات فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وما كان يمثله للسباقات في بريطانيا وحول العالم، وتمنى أن يواصل شعار «شادويل» تحقيق الانتصارات، وأضاف: «الجواد «محافظ» يتمتع بقدرات كبيرة واستحق الفوز بجدارة».

وبدوره قال الفارس جيم كراولي: «لطالما أحببنا المهر، السباق كان رائعاً، لقد انطلقت الخيول بسرعة نحو المنعطف، وكان الكثير يحدث أمامنا، لكن تمكنا من تحقيق الفوز».

غولد كب

وفي باقي أشواط الأمسية، كسر «سابجيكتفيست» للدكتور جيه ووكر بطل «كأس دبي الذهبي» هيمنة «سترادي فيرياس» على لقب سباق «غولد كب» لمسافة 4000 متر «الفئة الأولى»، حارماً إياه من تحقيق اللقب الرابع على التوالي.

وتمكن البطل من تحقيق اللقب بقيادة الفارس جوي فانينغ وإشراف المدرب جونستون مسجلاً زمناً قدره 4.20.28 دقيقة وبفارق 5 أطوال عن «برينسس زوي» بقيادة الفارس جوي شيريدان وإشراف المدرب أنتوني مولينز. وجاء في المركز الثالث «سبانيش ميشن» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب أندرو بالدينغ. وفي الختام قامت الأميرة آن ابنة ملكة المملكة المتحدة بتتويج أبطال السباق.

الانتصار الرابع

كشف المدرب مارك جونستون عن مخاوفه قبل السباق قائلاً: «تعرض «سابجيكتفيست» لإصابة طفيفة أثناء التدريب مؤخراً لذلك كنت قلقاً بعض الشيء، لكنه أثبت قوته مرة أخرى». كما أشاد المدرب بأداء الفارس فانينغ ووصفه بأنه أحد أفضل الفرسان في العالم.

وبهذه النتيجة يكون المدرب مارك جونستون قد وصل إلى انتصاره الرابع في «غولد كب»، إذ كانت البداية في العام 1995 مع «دبل تريجر»، ثم مرتين على التوالي في الأعوام 2001 و2002 مع «رويال ريبل».

ريبلزديل ستيكس

حققت «لوفنج دريم» لقب «ريبلزديل ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارس روبرت هافلين وإشراف المدربين جون وثادي غوسدن مسجلة زمناً قدره 2.33.18 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «إشادة» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب روجر فاريان. وحلت في المركز الثالث «نايسست» بقيادة الفارس جافين ريان وإشراف المدرب دوناتشا آيدين أوبراين.

بريتانيا ستيكس

ظفر «بيروتو» بلقب «بريتانيا ستيكس» لمسافة 1600 متر بقيادة الفارس أويشين ميرفي وإشراف المدرب ماركوس تريجونينج مسجلاً زمناً قدره 1.39.19 دقيقة وبفارق نصف طول عن «ليفي ريفر» بقيادة الفارس شين كروس وإشراف المدرب جوزيف باتريك أوبراين. وجاء في المركز الثالث «كوينتيلاس» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

كينغ جورج الخامس ستيكس

اقتنص «شور فاير» لـ«جودمونت» لقب شوط «كينغ جورج الخامس ستيكس» لمسافة 2400 متر بقيادة الفارس هيكتور كراوتش وإشراف المدرب رالف بيكيت مسجلاً زمناً قدره 2.32.39 دقيقة وبفارق رقبة عن «سير لاموراك» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أبراين. وحل ثالثاً «بارشوت» بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب إد ووكر.

باكينغهام بالاس ستيكس

حققت «هايفيلد برينسيس» لقب شوط «باكينغهام بالاس ستيكس» لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس جيسون هارت وبإشراف المدرب جون كوين مسجلة زمناً قدره 1.25.96 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «دنيا» لـ«شادويل» بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب أوين بوروز، وجاء في المركز الثالث «روت» لـ «قطر ريسنغ» بقيادة الفارس أويشين ميرفي وإشراف المدربين جون وثادي غوسدن.

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