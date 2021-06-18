«يبير» لجودلفين هدفه «كينغ إدوارد» اليوم

المصدر: متابعة: خالد المهيري

تتواصل الإثارة اليوم في رابع أيام مهرجان «رويال آسكوت» الملكي، على مضمار «آسكوت» العريق في إنجلترا، إذ ستكون البداية مع شوط «ألباني ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة»، بمشاركة 15 مهرة، أبرزها «فلوتس» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، «هالو يو» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب رالف بيكت.

كينغ إدوارد

يشهد شوط «كينغ إدوارد السابع ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثانية»، مشاركة 8 خيول، أبرزها «يبير» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «الينكوير» بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس، «ذا ميداترينيان» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، «تايتل» بقيادة الفارس ديفيد إيجان وإشراف المدرب روجر فاريان.

كومنولث كب

ستكون القوة حاضرة في شوط «كومنولث كب» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى»، بمشاركة 20 خيلاً، أبرزها المهرة «كامبانيلي» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب ويسلي وارد، «سويزا» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب فرانسوا روهوت.

كورونيشن ستيكس

تشارك في شوط «كورونيشن ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» 13 مهرة، أبرزها «مذر ايرث» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، «امبريس جوزفين» بقيادة الفارس سيمي هيفرنان وإشراف المدرب آيدين أوبراين، «بريتي غورجس» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جوزيف أوبراين.

ساندرينغهام ستيكس

يشهد شوط «ساندرينغهام ستيكس» لمسافة 1600 متر، مشاركة 30 مهرة، أبرزها «الأشعري» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «ديفين لايت» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «صموت» لـ «شادويل»، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت، «ركنة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس سلفستر دي سوزا وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد «فار هوب» لمحمد النابودة، بقيادة الفارس ماركو جياني وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

دوق أوف إدنبره

يشارك في شوط «دوق أوف إدنبره ستيكس» لمسافة 2400 متر 19 خيلاً، أبرزها «جراند بازار» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثادي غوسدن، «عادي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، «لوست ايدن» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب ريشارد هانون، «زعبيل شامبيون» لجابر عبد الله، بقيادة الفارس بن كيرتز وإشراف المدرب مارك جونستون، «فيفرت مون» لسعيد سهيل، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس.

بالاس أوف هوليدورهاوس

يشهد شوط «بالاس أوف هوليرودهاوس ستيكس» لمسافة 1000 متر، مشاركة 25 خيلاً، أبرزها «بوم شالا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان، «هلا هلا هلا» لسلطان علي، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب كيفين ريان، «ديزرت جلف» لسيف علي ، بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدرب وليام نايت، «نوربان» لسالم راشد بن غدير، بقيادة الفارس كريس هايز وإشراف المدرب ديفيد أوميرا.

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