اليوم منافسات الأسبوع الثاني لبطولات قفز الحواجز الصيفية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم في ميدان صالة سلطان بن زايد الكبرى، بنادي تراث الإمارات بالختم، منافسات قفز الحواجز في الأسبوع الثاني لموسم القفز الصيفي، الذي ينظمه ويشرف عليه اتحاد الفروسية والسباق، وذلك للمرة الأولى خلال فصل الصيف، وتقام جميع المنافسات في الصالات المغطاة مكيفة الهواء في صالة سلطان بن زايد الكبرى، والصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية، للمحافظة على مستوى الفرسان والخيول خلال فصل الصيف، واستكمال مرحلة الإعداد والاستعداد لموسم القفز الجديد، عوضاً عن المعسكرات الصيفية التي تقيمها الكثير من أندية الفروسية، ومشاركاتهم الخارجية في أوروبا، ويحرص عليها الفرسان من جميع قارات العالم، قبل تفشي جائحة كورونا، التي ما زال العالم يعاني من تبعاتها، وتقام جميع منافسات برنامج موسم القفز الصيفي، مع تطبيق كامل لكل الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي للوقاية من الجائحة.

وينظم اتحاد الفروسية منافسات الأسبوع الثاني في نادي تراث الإمارات والذي شهد انطلاقة الموسم الصيفي مطلع يونيو الحالي، وتقام البطولة برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، ولونجين راعية دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

وتشتمل المنافسات على ستة أشواط تقام في يومين، وتحكم بموجب قوانين الاتحاد الدولي واتحاد الإمارات للفروسية، وتقام بواقع ثلاثة أشواط في كل يوم، وجميع منافسات اليوم بمواصفات الجولة الواحدة، وتبدأ في الثانية بعد الظهر، الأول للفرسان المبتدئين، وأصحاب الخيول الصغيرة عمر «4 ـ 5» سنوات، ويليه شوطان للمشاركة المفتوحة على حواجز «130» و«115 ـ 120» سم، وأشواط اليوم الثاني «السبت»، تبدأ في العاشرة صباحاً لفئة المبتدئين، ويليه شوطان من جولة مع تمايز للمشاركة المفتوحة على حواجز«135» و«120» سم.

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