ثنائية رائعة لجودلفين في ثاني أيام «رويال آسكوت»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

حققت خيول فريق جودلفين ثنائية رائعة في ثاني أيام مهرجان «رويال آسكوت» الملكي، والذي أقيم أمس على مضمار «آسكوت» العريق بإنجلترا.

وجاء أول انتصارات الفريق الأزرق الملكي عبر «كماري»، الذي اقتنص لقب شوط «كوينز فاز» لمسافة 2800 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وأضاف «رويال وورلد» الانتصار الثاني عبر شوط «رويال هنت كب» لمسافة 1600 متر بقيادة الفارس ماركو جياني وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور.

نتائج

وفي باقي أشواط الأمسية، ظفرت «لوف» بلقب «برينس أوف ويلز ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

وحققت «كويك سوزي» لقب شوط «كوين ماري ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الثانية»، فيما اقتنصت «إيندي آنجل» لقب «دوق أوف كامبريدج ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية».

اليوم الثالث

وتتواصل الإثارة والقوة في ثالث أيام المهرجان اليوم، إذ يطمح «سترادي فيرياس» لتحقيق لقبه الرابع على التوالي في شوط «غولد كب» لمسافة 4000 متر «الفئة الأولى»، فيما يمثل الإمارات في هذا الشوط «نايف رود» لمحمد بالعبيدة.

ويشهد شوط «ريبلزديل ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثانية» مشاركة «دبي فاونتين» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «إشادة» لـ«شادويل»، بينما يشارك «بيرفكت باور» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم في شوط «نورفولك ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الثانية».

وستكون خيول الإمارات حاضرة في شوط «هامبتون كورت ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة» يتقدمهم «وان رولر» و«سيكريت بروتيكتور» لجودلفين، «محافظ» لـ«شادويل» ، «موفين تايم» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

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