«بالاس بيير» لحمدان بن محمد يتوّج ملكاً لسباقات الميل في افتتاح «رويال آسكوت»

المصدر: متابعة: خالد المهيري

حققت خيول الإمارات ثنائية في افتتاح مهرجان «رويال آسكوت» الملكي، على مضمار «آسكوت» العريق في إنجلترا يوم أمس عبر «بالاس بيير» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي توج بطلاً لـ «كوين آن ستيكس»، و«خوان إلكانو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بطل «وولفرتون ستيكس».

وشهد اليوم الأول للمهرجان، الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة، والأميرة آن ابنة ملكة المملكة المتحدة، وكاميلا حرم ولي عهد المملكة المتحدة ودوقة كورنوال، بالإضافة إلى عدد محدود من الجماهير مراعاة للإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للوقاية من فيروس «كورونا».

كوين آن ستيكس

وجاء أول الانتصارات الإماراتية في المهرجان عبر «بالاس بيير» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي ظفر بلقب «كوين آن ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري، وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن مسجلاً زمناً قدره 1.39.18 دقيقة، وبفارق طول ونصف الطول عن «لوبي فيرنانديز» بقيادة الفارس سيمي هيفرنان وإشراف المدرب آيدين أوبراين. وبهذه النتيجة، أثبت «بالاس بيير» مرة أخرى أنه أحد أفضل الخيول لمسافة الميل في العالم بحصوله على فوزه الثامن، ليستحق لقب «ملك سباقات الميل».

وولفرتون ستيكس

أضاف «خوان إلكانو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم الانتصار الثاني لخيول الإمارات، باقتناصه لقب «وولفرتون ستيكس» لمسافة 2000 متر بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب كيفن ريان مسجلاً زمناً قدره 2.04.36 دقيقة وبفارق نصف طول «باتريك سارسفيلد» بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب جوزيف باتريك أوبراين.

كوفنتري ستيكس

وفي باقي أشواط الأمسية، حقق «باركشير شادو» لقب شوط «كوفنتري ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارس أويشين ميرفي وإشراف المدرب أندرو بالدينج مسجلاً زمناً قدره 1.13.55 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «إلدريك جونز» بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب روجر فيل.

كينغز ستاند ستيكس

أقتنص «أوكستد» لقب «كينغز ستاند ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس كيرين فالون وإشراف المدرب روجر تيل مسجلاً زمناً قدره 59.03 ثانية وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «أريسيبو» بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدرب روبرت كويل.

سانت جيمس بالاس ستيكس

واصل «بويتيك فلير» بطل الـ «2000 جينيز الإنجليزي» تألقه في السباقات الإنجليزية، محققاً لقب «سانت جيمس بالاس ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس كيفن مانينغ وإشراف المدرب جيم بولجر مسجلاً زمناً قدره 1.37.40 دقيقة وبفارق 4 أطوال وربع الطول عن «لاكي فيجا» بقيادة الفارس شين فولي وإشراف المدربة جيسيكا هارينجتون.

آسكوت ستيكس

أقتنص «ريشون» لقب «آسكوت ستيكس» لمسافة 4000 متر بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب ايان ويليامز مسجلا زمنا قدره 4.23.41 دقائق وبفارق رأس عن «أم سي مولدون» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب ويلي مولينز.

اليوم الثاني

ومن جانب آخر، ستكون الإثارة حاضرة في ثاني أيام المهرجان الملكي، إذ سيسعى «لورد نورث» لسمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى الاحتفاظ بلقب سباق «برينس أوف ويلز ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» الذي سيشهد مشاركة 7 خيول أبرزها «ديزرت انكاونتر» لعبد الله المنصوري.

فيما يشهد شوط «كوين فاز» لمسافة 2800 متر «الفئة الثانية» مشاركة 14 خيلاً يتقدمها ثنائي فريق جودلفين «كيماري» و«لو اوف ذا سي»، بالإضافة إلى «جولدن فليم» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «درهم إماراتي» لمالكه أحمد الشيخ.

وستشارك المهرة «فرات» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في شوط «دوق أوف كامبريدج ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» ، بينما يشهد شوط «رويال هنت كب» لمسافة 1600 متر مشاركة قوية لخيول الإمارات يتقدمها «ايسترن وورلد» و«ريال وورلد» لجودلفين.

كوبر هورس

حقق «إمتياز» لقب «كوبر هورس» لمسافة 2800 متر بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن مسجلاً زمناً قدره 3.01.23 دقائق وبفارق رأس عن «دباويز آفير» لمحمد بالعبيدة بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدرب تشارلي فيلوز.

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